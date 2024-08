El Presidente asegura que Milei puede venir a México, pero descarta reunirse con él

El Presidente de México aclaró que no sostendrá un encuentro con Javier Milei durante su próxima visita al país, pues no coincide con su forma de pensar y de ser.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó esta mañana que se vaya a reunir con su homólogo argentino Javier Milei, luego de que se confirmara su participación en un foro internacional de ultraderecha, el cual se celebrará en México el próximo 24 de agosto.

Desde Palacio Nacional, el mandatario dijo que como México es un país libre, cualquier persona puede entrar al territorio nacional. Por ello, resaltó que él no tiene ningún problema con su presencia en la Conservative Political Action Conference (CPAC), pero aclaró que no lo recibiría oficialmente, pues no coincide con su forma de pensar.

“Es algo normal. En nuestro país hay libertades. Puede venir cualquier persona, Presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo y este es un país libre. No hay censura, no hay persecución. Hay libertades plenas. No hay ningún problema”, dijo.