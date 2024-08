López Obrador pide no interpretar y aguardar avances tras difusión de video de Cuén

La Fiscal General del Estado (FGE) de Sinaloa difundió ayer un video sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén en una gasolinera de los alrededores de Culiacán.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este martes esperar a la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se revelara el video del asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y Diputado federal electo.

Desde Palacio Nacional, el Presidente hizo un llamado a estar pendientes del informe de la FGR que esclarezca el asesinato del exrector universitario, ya que hasta ahora hay dos versiones de lo ocurrido. Por ello, consideró que lo mejor es evitar las especulaciones.

“Sí, hay que esperarse. No hay que interpretar. Hay cuando menos dos versiones, cuando menos. O sea, hay esta del video. Bueno, sobre el video hay otra: la declaración del chofer. Y luego está la de la carta del señor [Ismael] Zambada, que es distinta. Entonces la Fiscalía de México ya atrajo el asunto, el caso y va a tener elementos para que sepamos los mexicanos qué fue realmente lo que sucedió. Desde luego, esto va a llevar algún tiempo. Esperemos que no mucho; que la Fiscalía conforme vaya avanzando, si no les perjudica en la investigación, informe para atajar, evitar especulaciones, conjeturas, etc. Entonces esperemos a que se tengan más elementos”, dijo.

Ante la pregunta expresa de que si la Fiscalía podría dar un informe previo al que entreguen las autoridades estadounidenses, López Obrador respondió que sí puede darlo, ya que es autónoma. Sin embargo, solicitó que proporcione información “lo más pronto posible”, aunque no sea la investigación completa, con el objetivo de “contrarrestar” la politiquería.

“Sí puede hacerlo porque es autónoma, pero pues ellos son los que van a decidirlo en su momento y esperar los resultados, que se tengan todos los elementos. Yo espero que lo más pronto posible, si no es toda la investigación, un adelanto para que empiecen a conocerse los hechos tal como fueron y se pueda también contrarrestar hasta donde sea posible la politiquería porque ya ven cómo comenzó otra vez el #AMLONarcoPresidente. Ya volvieron a inyectarle dinero y yo estoy interesado”, declaró.

Ayer, la Fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, difundió una grabación del asesinato de Héctor Melesio Cuén en una gasolinera de los alrededores de Culiacán, horas después de que se le informara que la Fiscalía General de la República atrajo el caso.

El pasado domingo 11 de agosto, la FGR informó que ha realizado “más de cien diligencias” en el caso que involucra a Ismael “El Mayo” Zambada y a los “Chapitos” al asumir la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda; sin embargo, la Fiscal Quiñónez Estrada dio a conocer ayer el recuento de los hechos que la dependencia ha obtenido sobre el caso.

La titular de la FGE de Sinaloa precisó que la carpeta de investigación continúa trabajándose por todo un equipo ministerial, peritos e investigadores, cuya principal línea se establece la tentativa de robo de vehículo, aunque sigue sin descartar ninguna otra que pueda surgir.

En el video difundido por la Fiscalía, se muestra el instante en que llega una camioneta blanca a una gasolinera de Petróleos Mexicanos (Pemex). Momentos después, una motocicleta con dos sujetos a bordo aparece y se frena a un lado del vehículo.

Posteriormente, el copiloto se baja de la motocicleta, abre la puerta de la camioneta y detona su arma de fuego. Luego de efectuar el ataque, los agresores huyen en su vehículo, mientras la camioneta se arranca, a pesar de tener conectada la bomba de gasolina, misma que se desprende y derrama el líquido.

Además del video, la Fiscalía cuenta con las declaraciones del principal testigo de los hechos, acompañante y amigo muy cercano de la familia de Héctor Melesio Cuén, así como con las pruebas periciales.

“De parte de FGE no existe obstáculo alguno para que sea FGR [Fiscalía General de la República] la que atraiga esta investigación como lo solicitó el Gobernador Rubén Rocha Moya al Presidente Andrés Manuel López Obrador”, añadió la Fiscalía estatal.

Asimismo, la dependencia sinaloense informó que, en relación con la presunta participación de un elemento de la Policía de Investigación, quien fungía como presunto guardia personal de “El Mayo” Zambada, existe un activo de investigación con el nombre de José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del estado de Sinaloa, adscrito a órdenes de aprehensión, quien contaba con un periodo vacacional del 15 al 30 de julio.

La familia de Heras López presentó una denuncia el 28 de julio pasado por su desaparición desde el 25 del mismo mes, cuando salió a visitar a sus padres en la sindicatura de Culiacancito.

Esta información revelada contradice al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, quien aseguró en una carta que su arresto fue producto de un engaño para atender una reunión para resolver una presunta disputa entre Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, y Melesio Cuén, sobre quién debía dirigir la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Éste último, afirma el cofundador del Cártel de Sinaloa, estaba presente el momento en que fue emboscado y posteriormente fue ejecutado.