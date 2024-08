El Presidente de Argentina “tiene todo el derecho” de visitar México: Sheinbaum

La abanderada de Morena destacó que “México es un país libre y acepta perfectamente” a quien quiera venir a un evento de dicho tipo lo pueda hacer, a pesar de que no pretende agendar una reunión con el mandatario argentino Javier Milei.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).-La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló este martes que el mandatario argentino, Javier Milei, es libre de visitar el país, luego de confirmar su asistencia en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizará el próximo 24 de agosto en la capital mexicana.

En conferencia de prensa, la abanderada de Morena explicó que no cuenta con mayor información sobre la visita del Presidente de Argentina; sin embargo, aseguró que no es un encuentro oficial con el Presidente Andrés Manuel López Obrador o con ella, debido a que participará en un evento promovido por bloques conservadores.

“Él viene, por lo que sé por los medios, porque no tengo otra información, él viene a un evento de una organización internacional de personas que pertenecen a los bloques conservadores en sus países. Él viene a esa reunión, no viene a una visita oficial con el Presidente de la República o con la Presidenta electa, viene a esa reunión y tiene todo el derecho a hacerlo”, declaró.

Claudia Sheinbaum destacó que “México es un país libre y acepta perfectamente” a quien quiera venir a un evento de dicho tipo lo pueda hacer, a pesar de que no pretende agendar una reunión durante su estancia.

Asimismo, agregó que todavía no hay respuesta sobre quién del Gobierno de Milei vendrá a la toma de protesta para la toma de protesta de Sheinbaum, pero que están invitados los presidentes y primeros ministros de todos países en el mundo donde México tiene relaciones.

Previamente, el Presidente López Obrador también se pronunció por la visita de Javier Milei a México, para participar en un foro de ultraderecha, donde aseguró que es normal en nuestro país, debido a que “hay libertades y puede venir cualquier persona”. Por ello, resaltó que él no tiene ningún problema con su presencia, pero aclaró que no lo recibiría oficialmente, pues no coincide con su forma de pensar y de ser.

“Es algo normal, en nuestro país hay libertades, puede venir cualquier persona, presidente, dirigente de Oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo (…) es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas, no hay ningún problema”, agregó el político tabasqueño.

Al ser cuestionado sobre si recibiría al Presidente de Argentina, aclaró que no, y que tampoco la Cancillería de ese país le ha pedido algún encuentro oficial con Milei.

“No [lo recibiré], porque no coincido con su manera de pensar y su forma de ser, sin embargo, él es libre, y una cosa es el Gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México. Nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso”, expresó el Jefe del Ejecutivo federal.

“No [me han pedido una reunión], pero no hay ningún problema. Él puede venir, cuando ha pasado a Estados Unidos, solicita permiso para el uso del espacio aéreo. Nunca se le ha negado a nadie. […] Es más, ya ha venido porque aquí se han congregado, se han reunido fuerzas conservadoras de distintos países del mundo y no ha pasado absolutamente nada”, finalizó.

Ayer, el Presidente Javier Milei confirmó su participación en la CPAC, un foro internacional de ultraderechas, que se realizará en México el próximo 24 de agosto.

Está previsto que Milei dé un “firme mensaje sobre la imperiosa necesidad de seguir luchando por la libertad en América Latina y el mundo”.

“Se anticipa que su discurso será uno de los momentos culminantes del evento, atrayendo la atención de líderes conservadores y defensores de la libertad en toda la región”, se destacó en un comunicado del equipo de prensa de Eduardo Verástegui, actor y activista que organiza el evento.

“Reconocido por su estilo directo y su compromiso con los valores libertarios, se espera que Milei enfatice una vez más la línea central de su pensamiento: la lucha por la libertad no es una opción, sino una obligación para todos aquellos que aspiran a un futuro de prosperidad y desarrollo”, se lee en el documento.