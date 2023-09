Francia: Agencia ordena retirar iPhone 12 del mercado por altos niveles de radiación

París, 13 de septiembre (AP).— Una agencia de supervisión del Gobierno de Francia ordenó a Apple que retire el iPhone 12 del mercado alegando que los niveles de radiación electromagnética que emite son demasiado elevados.

La Agencia Nacional de Frecuencias, que supervisa las frecuencias radioeléctricas así como la exposición pública a la radiación electromagnética, pidió a Apple en un comunicado que “ponga todas los medios disponibles para solventar rápidamente este error de funcionamiento” en los celulares que están ya en funcionamiento.

El departamento monitoreará las actualizaciones correctivas para ese modelo de celular, añadió en la nota, agregando que si no funcionan “Apple tendrá que retirar” los dispositivos que ya ha vendido, añadió.

Apple rebatió las conclusiones de la agencia y afirmó que el teléfono cumple con la normativa gubernamental sobre radiación.

La agencia, conocida por su acrónimo en francés ANFR, indicó que recientemente comprobó 141 celulares, incluyendo el iPhone 12, para detectar ondas electromagnéticas que puedan ser absorbidas por el cuerpo humano.

Según sus conclusiones, las pruebas con el teléfono en una mano o en un bolsillo arrojaron un nivel de absorción de la energía electromagnética de 5.74 vatios por kilo, por encima del estándar europeo de 4,0 vatios por kilo.

