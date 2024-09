AMLO pide a lo narcos de Sinaloa ser responsables: “es su familia, su casa, su país”

Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, tomó la decisión de suspender los festejos públicos y privados del 15 de septiembre en Culiacán debido a la violencia que existe ahí y en otros municipios de la entidad, y también anunció que se suspenden las clases este jueves y mañana viernes 13 de septiembre en todos los niveles.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana a los grupos criminales que sean responsables y eviten los enfrentamientos que a lo largo de la semana han afectado sobre todo a Culiacán, Sinaloa, y otras partes del estado, donde suman una docena de muertos, el cierre de escuelas y la suspensión de los festejos por la Independencia ante la situación que se vive.

“Ellos deben actuar con un mínimo de responsabilidad, es su familia, son sus paisanos, es su municipio, su estado, su país. Esto se desajusta con el secuestro del señor [Ismael] Zambada” dijo el Presidente sobre la entrega de “El Mayo” a las autoridades estadounidenses a base de engaños por parte de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del fundador del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

“Él mismo [Zambada] recomendó que no haya violencia, y todos deberíamos estar pidiendo que no hay violencia”, añadió el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Los criminales “tienen que buscar otras formas que no perjudiquen gente inocente”, completó. Hasta ahora, en una semana de choques, suman 12 muertos y una docena más de detenidos, sí como vehículos quemados y un despliegue extraordinario de las Fuerzas Armadas.

#Policíaca | Esta madrugada se registró un #enfrentamiento entre hombres armados y personal del #Ejército en calles del fraccionamiento Riberas de Tamazula, al norte de #Culiacán.https://t.co/wBonFy2Yj3 pic.twitter.com/iH7IZ8YcP9 — Ríodoce (@Riodoce_mx) September 12, 2024

Cuestionado sobre esas formas, López Obrador ahondó: “Que no se enfrenten, que no haya pérdida de vidas, que no afecten a otros ni se afecten entre ellos, que no afecten a la población, que ellos también se cuiden y cuiden a sus familias, no queremos pérdidas de vidas”.

Además confió en que los integrantes de estos grupos –principalmente al interior del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación– atiendan su llamado. “Siempre, el Presidente es escuchado, por todos, más si tiene autoridad moral”. Asimismo, dijo que las indicaciones para el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional es “proteger a la población y evitar enfrentamientos”.

El Presidente insistió en que hay pocos enfrentamientos por lo que está la movilización de las Fuerzas Armadas, también para evitar confrontaciones. Calificó como prudente la decisión del Gobernador Rocha de cancelar los festejos patrios. Negó una escalada de violencia y le aseguró a la gente Culiacán que el gobierno está pendiente. Ratificó la cifra de 12 homicidios desde que iniciaron los actos de violencia.

En cuanto a la situación en que está la población, con estos reportes de que no pueden salir de sus casas, que hay temor, que se están cancelando varias actividades, el Presidente dijo que se atiende con presencia de los elementos de seguridad. Pidió tener cuidado con la desinformación y aseguró que no es un asunto mayor y que espera así se mantenga y se regrese pronto a la normalidad.

#Culiacán | Un enfrentamiento entre militares y sicarios se registró hace unos momentos en la salida sur de Culiacán. Habría un militar herido. https://t.co/tuMsXTpEGP pic.twitter.com/rHKd5XfSLh — Ríodoce (@Riodoce_mx) September 13, 2024

Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, dio a conocer el jueves que tomó la decisión de suspender los festejos públicos y privados del 15 de septiembre en Culiacán debido a la violencia que existe ahí y en otros municipios de la entidad, y también anunció que se suspenden las clases este jueves y mañana viernes 13 de septiembre en todos los niveles.

En una publicación de redes sociales, el Gobernador sinaloense aclaró que sí hará la ceremonia de protocolo por el Grito de Independencia; pero que será reducida a la participación de su Gabinete, escolta y banda de guerra, sin personas invitadas.

“Quiero anunciar que hemos resuelto que el festejo del 15 de septiembre va a ser suspendido. No habrá festejo público ni privado. El Grito lo haremos, el protocolo, aquí en Palacio de Gobierno con la presencia de la escolta, de la banda de guerra, y mi Gabinete. No hay invitados. Pero el protocolo lo haremos como forma de honrar a la Patria, y a los héroes que nos dieron libertad. Está suspendido el evento musical que se había anunciado, está suspendida toda concentración en el Palacio para el 15 de septiembre”, anunció.

A las y los sinaloenses pic.twitter.com/qpYoSp0gaz — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 12, 2024

El evento se iba a realizar en la explanada del Palacio de Gobierno, con el show de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar; también compartió que las clases estaban suspendidas en Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio, como una medida preventiva ante la violencia.

“Hemos tomado medidas preventivas de suspender hoy y mañana las clases. Ya se ha anunciado, ya lo saben los padres de familia. Quiero decirles también que hemos tomado algunas medidas, particularmente ayer, que se redujo la presencia de los camiones del servicio público, los camiones urbanos. Tomamos la medida de suplirlos con vehículos que tenemos en las dependencias del Gobierno y le dimos el servicio a la población”, añadió.

Rocha destacó que con integrantes de los tres niveles de Gobierno se “han estado disuadiendo algunas acciones violencias”, pero que “necesitamos seguir cuidándonos”.