ENTREVISTA¬ AMLO aceleró la conciencia política y la oposición no lo vio venir: Meyer

“Ciertamente, quizá el cambio de cultura política, de cultura cívica, se puede rastrear de tiempo atrás pero de que se aceleró con Morena y con López Obrador, ni duda, es un fenómeno interesantísimo, se politizó México”, dijo Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador es “un fenómeno” en la historia del país, ya que logró acelerar la consciencia política de los mexicanos, lo que tiene muy molesta a la oposición, así lo consideró Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México (Colmex), en entrevista para el programa “Los Periodistas”, que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al aire.

“Quizá el cambio de cultura política, de cultura cívica, se puede rastrear de tiempo atrás, pero de que se aceleró con Morena y con López Obrador, ni duda, es un fenómeno interesantísimo, se politizó México”, dijo el doctor Mayer, quien señaló que el mandatario federal es un “líder”, todo “un fenómeno”. “Yo sí creo que él es un fenómeno que no tiene por ahora algo comparable”, añadió.

Al citar un estudio que se realizó en 1960, para medir la cultura cívica de los mexicanos, Meyer sostuvo que si el estudio se repitiera en la actualidad, el resultado arrojaría que el ciudadano promedio ya “tiene conciencia de sus derechos, que exige sus derechos, que participa, que tiene opiniones, que no es indiferente a la política”, logró que adjudicó al Jefe del Ejecutivo federal.

El académico recordó que los sectores más desfavorecidos siempre fueron vistos como “gentuza” y que ahora ha ido ganando espacios. “La ‘gentuza’ les ganó la partida porque en este final de sexenio qué manera de ganarle la partida a la antigua estructura social”, expresó Lorenzo Meyer

“Ahora ya hay una conciencia de qué es un ciudadano y de qué es una nación eso fue lo que nos costó también muchísimo trabajo, hacer de una colonia una nación, ver requirió un montón de esfuerzo, entonces, lo que López Obrador ha venido ha significar es eso, es la aceleración de esta conciencia, más que el cambio económico”, destacó.

“El hecho de que una buena parte de los mexicanos ya tengan una conciencia distinta respecto de la política, de sí mismo, de su país, de su sistema político es una gran ganancia”, añadió Meyer, situación que desde su punto de vista contribuyó a que la oposición no pudiera los medios de comunicación tradicionales no influyeran en la ciudadanía como antes lo hacía.

“La nueva cultura cívica mexicana fue el escudo que hizo que buena parte de lo que la prensa, la radio, la televisión tradicionales querían detener, revertir, destruir, no lo pudieran hacer, porque ya no están los públicos que ellos acostumbraban manejar e influir y sí, el cambio es muy importante, el cambio en la percepción de uno mismo como persona, como ciudadano, como mexicano, creo que sí tiene un carácter irreversible”, señaló Meyer.

El académico también enfatizó que esta cultura cívica que el Presidente López Obrador logró acelera entre sus simpatizantes, y que ha molestado tanto a la oposición, fue posible gracias al discurso que expresa: claro, sencillo y horizontal, lo que logró el empoderamiento en una parte importante de la población, pero que a su vez desató el enojo de las élites.

“Andrés Manuel, además, en su discurso, el discurso bastante llano, no vulgar pero sí capaz de ser entendido por quienes no pasaron por las aulas universitarias, ese discurso en donde una y otra, y otra vez, les dice ‘como mexicanos normales comunes y corrientes valemos mucho, el valor de una persona no está en su estatus económico, está en otra parte’”, refirió Meyer.

“Eso es una contribución fantástica de Andrés Manuel y de allí creo yo también el enojo porque no pueden estar enojados porque les quitaron dinero, porque les quitaron parte de sus riqueza, de sus bienes materiales, están enojados porque les quitaron parte de su estatus”, consideró el académico, al recordar que lo que ha hecho este Gobierno es atender a las sectores que por mucho tiempo fueron ignorados, lo que a las élites les quitó estatus, lo que a éstos les molesta.

“Lo que ahora ha pasado es que cuando el líder y el aparato del Gobierno se fija en los que están abajo y no le hace mucho caso a los que están arriba tampoco les quita nada, no les quita un centavo, se cansa Andrés Manuel de decir los bancos ganaron lo que no merecen ganar por los malos servicios que dan y no lo merecen, pero ganan mucho, entonces, si no se les quita recursos económicos, pero se les quita estatus, como ha enojado eso a Salinas Pliego, por ejemplo”, refirió Meyer.

“Ya no es el personaje [Ricardo Salinas Pliego], el gran personaje, es el que debe impuestos, ‘es usted un deudor’, esa parte explica mucho del enojo”, reiteró el académico, quien recordó que los sectores más desfavorecidos siempre fueron vistos como “gentuza” y que ahora ha ido ganando espacios. “La gentuza les ganó la partida porque en este final de sexenio qué manera de ganarle la partida a la antigua estructura social”, expresó Lorenzo Meyer

Alejandro Páez y Fabrizio Mejía https://www.sinembargo.mx/author/alejandro-paez-y-fabrizio-mejia