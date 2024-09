El peso se fortalece y pone en aprietos a los que pronosticaban semana apocalíptica

Hoy el dólar estuvo cerca del piso de los 19 pesos, lo que significa que la moneda mexicana no sólo estuvo en línea con lo ocurrido en el mercado internacional; en cambio, especialistas afirmaron que la Reforma al Poder Judicial habría elevado su precio hasta las 21 unidades por dólar.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).– Para el peso mexicano ha sido la mejor semana en cuatro años. El Apocalipsis que decretaron algunos “si se aprobaba la Reforma al Poder Judicial” nunca llegó. La credibilidad de economistas que se han vuelto fuente recurrente de la prensa especializada ha quedado en entredicho.

Hoy el dólar estuvo cerca del piso de los 19 pesos, lo que significa que la moneda mexicana no sólo estuvo en línea con lo ocurrido en el mercado internacional, sino que superó las presiones internas a las fue sometido por quienes apostaron contra la Reforma al Poder Judicial. El peso mexicano cerró la semana con una apreciación de 3.92 por ciento, equivalente a 78 centavos, para situarse en 19.21 unidades, la mejor en los últimos cuatro años, de acuerdo con los datos del Banco de México (Banxico).

Hace apenas una semana, el 6 de septiembre, la directora de Análisis Económico de Banco Base, Gabriela Siller Pagaza, le dijo al diario español El País lo mismo que ha repetido a la agencia (también española) EFE o a medios como El Economista: que si se aprobaba la reforma vendría en el corto plazo una devaluación y en el largo, una recesión económica en 2025. “En el caso de que la Reforma Judicial se llegara a aprobar, creo que el tipo de cambio daría un salto de 50 centavos, primero hacia los 20.50 pesos y luego hacia los 21 pesos por dólar, pero, si las agencias calificadoras recortan la calificación de México, el tipo de cambio se podría ir más arriba”, dijo.

Estas proyecciones, sin embargo, no se cumplieron.

Este viernes, donde además el Senado de la República declaró la constitucionalidad de la Reforma al Poder Judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la divisa mexicana ganó 1.33 por ciento, 26 centavos menos comparado con su cierre de ayer jueves.

Así, la apreciación semanal de 3.92 por ciento, que se dio en una semana turbulenta por la discusión de la citada reforma y que, sin embargo, no hizo el daño previsto por los opositores a la moneda mexicana y, por el contrario, mostró que la moneda nacional sigue siendo de las competitivas dentro de los mercados emergentes.

La moneda mexicana, expusieron analistas, descontó rápido la aprobación de la reforma, aunque quedan dudas de inversionistas sobre cómo se definirá en su totalidad tras la discusión de las leyes secundarias. También, dijeron, impactó el dato de inflación de agosto en EU, que pone los ojos ahora en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense los próximos 17 y 18 de septiembre; en esa junta se espera que el banco central de EU reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos. Actualmente, la tasa objetivo de la Reserva Federal se encuentra entre el 5.25 y el 5.5 por ciento.

LA BMV, TAMBIÉN CIERRA CON GANANCIAS

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) presentó este viernes un ligero avance del 0.03 por ciento y con una ganancia acumulada al cierre de la semana del 1.83 por ciento, rompiendo así una racha de tres semanas a la baja. Los datos de la BMV señalan que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se encuentra situado este 13 de septiembre a 52 mil 016.85 unidades.

Esta semana fue marcada por cuatro cierres positivos de forma consecutiva en las cinco jornadas. La mejor de ellas fue el jueves pasado, cuando se reportó un avance de 1.57 por ciento, mientras que el martes fue el único día en que retrocedió.

Los avances semanales de emisoras como Alfa (18.64 por ciento), Industrias Peñoles (8.37 por ciento), los grupos aeroportuarios del Centro (8.25 por ciento) y del Sureste (5.41 por ciento); Liverpool (+4,91 por ciento) y Qualitas (4.09 por ciento) fueron las que más destacaron.