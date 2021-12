Partido debe transparentar las encuestas para seleccionar candidatos, exige Monreal

El Senador Monreal pidió a su partido usar varios sondeos espejo, y llamó a quienes participen en estas encuestas a que las conozcan y acepten el método.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, dijo este lunes que su partido debe transparentar las encuestas para elegir a los candidatos a las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, un proceso que se realizará en 2022.

Mediante su cuenta de Twitter, el Senador Monreal pidió a su partido usar varios sondeos espejo, y llamó a quienes participen en estas encuestas a que las conozcan y acepten el método.

“Aún cuando he expresado mi opinión sobre las encuestas, ahora que se ha decidido usarlas como medio para seleccionar a las y los candidatos para las gubernaturas es recomendable la transparencia, usar varios sondeos espejo, y que quienes participen conozcan y acepten el método”, expresó.

Monreal ha dicho abiertamente que no cree en las encuestas para decidir la elección de candidatos, como el mismo Andrés Manuel López Obrador ha pedido a su partido. El coordinador de los senadores dijo, en una entrevista, que no confía en las encuestas porque ha “sido víctima de ellas; cuando no hay transparencia ni método, incluso en quien las hace”. Monreal también llegó a expresar que si su partido decide no abrirse y cambiar el método de elección para la candidatura presidencial en 2024, podría “haber una ruptura”.

“Hoy Morena tiene una gran posibilidad de abrir sus procedimientos de selección de candidatos y de que gane quien deba hacerlo y que la gente quiera. A eso me atengo. Si las reglas a la elección interna se abren ahí me quedaré, pero si no se abren vamos a ver”, afirmó el Senador.

Por ello, el pasado 10 de octubre, Monreal Ávila propuso a Morena que la definición para la candidatura presidencial en 2024 sea por medio de elecciones primarias y aunque aceptó que el método que propone es más pesado, y más difícil, consideró que “dejan más satisfecha a la población”.

“Para mí, la encuesta es un método desgastado, desconfiable. Respeto lo que dice el Presidente de la República: no voy a confrontarme con él, ni con la historia. El Presidente es Historia”.

“Pero hasta este momento yo no acepto las encuestas como método único de selección de candidatos. Y lo digo con respeto, obviamente al Presidente. No quiero confrontarme con él y menos con el partido. Es una posición personal que no debe ofender a nadie. Es un principio que sostengo, que lo más correcto son elecciones primarias”, sostuvo.

Por su parte, López Obrador dijo, a pregunta sobre el rechazo de Ricardo Monreal a una encuesta, que “hay que apegarse a las reglas”. “Si el estatuto de un partido habla de que se puede utilizar como procedimiento para elegir candidato las encuestas, pues hay que respetar. Ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado”, agregó en conferencia de prensa matutina.

Morena determinó que las encuestas serán el método para elegir a los candidatos, ya que desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido asegura que se han “blindado” con un consenso entre todos los aspirantes para que acepten lo que defina la Comisión Nacional.