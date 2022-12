Sandra Cuevas pide licencia a Congreso de CdMx para separarse del cargo hasta 15 días

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc, solicitó al Congreso de la Ciudad de México licencia temporal para separarse del cargo por un máximo de 15 días.

A través de un documento enviado al Congreso local, Sandra Cuevas detalló que a partir del 12 de diciembre estará de licencia, por lo que será José Guadalupe Medina Romero, actual director general Jurídico y de Servicios Legales, quien quedará como encargado del despacho de la demarcación.

“Me ausentaré de mi cargo como Alcaldesa de Cuauhtémoc en un periodo no mayor a 15 días, mismo que correrá a partir de la fecha de suscripción de este documento; informando de la misma manera que la persona titular de la Unidad Administrativa que quedará como encargado de despacho será el maestro José Guadalupe Medina Romero, quien funge como director general de Jurídica y Servicios Legales”, informó la Alcaldesa.

La Alcaldesa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), desde su inicio en la gestión de la demarcación de la Ciudad de México en 2021, no ha dejado de ser un objeto de polémicas y críticas.

Durante el fin de semana del 12 y 13 de noviembre, inauguró unas letras monumentales en el barrio de Tepito, semejantes a las que son colocadas en los pueblos mágicos.

Estas fueron creadas por el artista plástico mexicano David de León y muestra íconos de la zona capitalina como Adalberto Martínez “Resortes”, al luchador El Santo y el boxeador Luis “Kid Azteca” Villanueva; así como una pareja bailando en los conocidos “sonideros” y una vista del tianguis icónico del barrio.

Luego de su develación, usuarios reaccionaron en redes sociales, criticando la medida, puesto que aseguraron, esto podría ser un primer paso para la gentrificación de Tepito.

Además, también hicieron burla del acto público, ya que, después de que se llevara a cabo la inauguración, las letras fueron tapadas con plástico negro y cinta.

Uso indebido de imagen de mujeres para spots:

Sí me reí poquito. El Barrio Mágico de Tepito 💁🏻‍♀️. pic.twitter.com/V2I4bKDL8q

El pasado mes de octubre, mujeres se deslindaron del uso de su imagen —aparentemente empleada sin sus respectivos permisos— para la campaña de Sandra Cuevas por motivo de su Primer Informe de Gobierno.

La usuaria de Twitter Pao Bazán compartió una captura de un spot promocional del Gobierno de la demarcación capitalina para señalar que se opone al uso de su imagen para difundir “logros” por parte de su Administración.

Bazán señala que, el supuesto cumplimiento de la creación de salas de lactancia es un logro erróneamente atribuido al Gobierno de Cuevas, pues éstas se consiguieron en 2019, durante la Administración anterior en la Alcaldía.

NO AUTORIZO que @SandraCuevas_ y la @AlcCuauhtemocMx utilicen mi imagen para promocionar supuestos “logros”.

No solo son imágenes del gobierno pasado, si no también mentiras … ya que la sala de lactancia fue un logro de la administración anterior, la cual se inauguró en 2019. pic.twitter.com/xeWoq1LL5B

— Pao Bazán (@PaolaBa28571740) October 19, 2022