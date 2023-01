R’Bonney Gabriel, de Estados Unidos, sorprende y se corona como Miss Universo 2023

– Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– La representante de Estados Unidos, R’Bonney Gabriel, de ascendencia filipina, fue coronada este sábado en Nueva Orleans como la nueva Miss Universo, la octava de aquel país.

En segundo sitio quedó la favorita y representante venezolana, Amanda Dudamel. Andreina Martínez, de República Dominicana, finalizó en el tercer puesto.

La mexicana Irma Miranda quedó fuera en rondas anteriores.

