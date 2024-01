Biológicos usados en México bajaron “significativamente” riesgos ante COVID: estudio

Durante el período predominante de Ómicron, el estudio confirma que la vacunación completa con cualquiera de las siete vacunas evaluadas “se asoció con una reducción de 2.7 veces en el riesgo de hospitalización relacionada con COVID-19 y una reducción de 4.2 veces en el riesgo de muerte”.

EL PODER DE LAS VACUNAS

En una época donde el movimiento antivacunas ha crecido en el mundo, un nuevo estudio reveló en noviembre que, durante el primer año de inmunización contra la COVID-19, las dosis evitaron que entre 14 y casi 20 millones de personas –con los excesos de fallecimientos ya incluidos– murieran por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 a nivel mundial.

El estudio, titulado Impacto global del primer año de vacunación COVID-19: un estudio de modelado matemático, se publicó en la prestigiosa revista The Lancet en octubre. Los investigadores, del Imperial College de Londres, en el Reino Unido, utilizaron un modelo matemático que determinó el impacto de la vacunación “estimando los excesos de vidas perdidas si las vacunas no se hubieran distribuido”, esto dentro de un modelo que imitaba la transmisión del virus en 185 países y territorios.

En los países donde se firmó el compromiso COVAX –el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 “para un acceso equitativo mundial” a las inmunizaciones–, el estudio estima que unos 7.4 millones de personas se salvaron de morir. Sin embargo, en países de bajos ingresos estimaron que un 45 por ciento de las muertes podrían haberse evitado si se hubiera cumplido el 20 por ciento de cobertura de vacunación que el mecanismo preveía en sus inicios.

UNA LABOR PREMIADA

Dos científicos ganaron en octubre el premio Nobel de Medicina por descubrimientos que permitieron el desarrollo de vacunas efectivas ARNm contra la COVID-19 y podrían utilizarse para crear otras vacunas en el futuro.

Katalin Karikó es profesora de la Universidad de Szeged, en Hungría, y profesora adjunta en la Universidad de Pensilvania. Drew Weissman realizó su investigación premiada junto con Karikó en la Universidad de Pensilvania.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023