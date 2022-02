Con quién trabaja López Beltrán; qué es Grupo Vidanta y quién es Daniel Chávez

Por Carlos Álvarez

Tijuana, 14 de febrero (Zeta).- La empresa KEI Partners, en la cual José Ramón López Beltrán -hijo mayor del Presidente Andrés Manuel López Obrador– dice trabajar como “asesor legal de desarrollo y construcción”, se fundó el 15 de octubre del 2018, pero su página web se publicó apenas 24 horas antes de que desmintiera, a través de una carta, que él y su esposa Carolyn Adams Solano se hayan dado una vida de lujo en Houston, Texas, Estados Unidos.

Asimismo, la compañía en la que trabaja el hijo mayor del político tabasqueño, fue fundada por Érika e Iván Chávez, hijos del empresario chihuahuense Daniel Jesús Chávez Morán, fundador y dueño del Grupo Vidanta -conglomerado de hoteles, centros turísticos y desarrollador de bienes raíces de lujo-, quien además funge como miembro del Consejo Asesor Empresarial del Presidente López Obrador, quien también lo nombró “supervisor honorario” de la construcción del Tren Maya.

Grupo Vidanta es un conglomerado mexicano involucrado en el diseño, construcción, financiamiento y operación y mantenimiento de hoteles, resorts, cruceros e infraestructura asociada. También posee y opera el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés. Fue fundado por Daniel Jesús Chávez Morán, en 1974 y tiene su sede en Nuevo Vallarta, Nayarit.

El Grupo tiene 25 mil empleados y unos ingresos anuales estimados de 750 millones de dólares estadounidenses. Asimismo, posee hoteles en playa, como el Vidanta Nuevo Vallarta, Vidanta Riviera Maya, Vidanta Los Cabos, Vidanta Acapulco, Vidanta Puerto Peñasco y el Vidanta Puerto Vallarta.

“Fundada por Karla Wiedemann (K), Érika Chávez (E) e Iván Chávez (I), KEI Partners ofrece más de 40 años de experiencia combinada en hospitalidad, administración de restaurantes y diseño de interiores para crear y asesorar sobre algunos de los hoteles más importantes de Texas. Desarrollos inmobiliarios de lujo anticipados. KEI Partners es responsable de crear proyectos que sepan cómo atender a los huéspedes en la industria hotelera de lujo”, indica la empresa en su apartado “Sobre nosotros”, de su página web.

El 11 de julio del 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un sobrevuelo para supervisar los avances en la construcción del Tren Maya, una de las obras de infraestructura que se construye al sureste del país y que consideradas como “prioritarias” por su Gobierno.

A bordo de un helicóptero militar, López Obrador recorrió los tramos tres y cuatro del Tren en Izamal, Yucatán, y Calkiní, Campeche. En el sobrevuelo estuvo acompañado por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval González; por Rogelio Jiménez Pons, entonces director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), responsable de la obra; el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; y, el inversionista Daniel Jesús Chávez Morán, de Grupo Vidanta.

Este último forma parte del grupo de consejeros empresariales del Presidente, junto con Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca; Bernardo Gómez Martínez, de Televisa; Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Ángeles; Carlos Hank González, de Banorte; Miguel Rincón Arredondo, de Bio Pappel; Miguel Alemán Magnani, presidente de Interjet; y Sergio Gutiérrez Muguerza, de Grupo Deacero.

“Vamos a llevar una supervisión independientemente de lo que establece la legalidad. He decidido que me represente como supervisor de obra Daniel Chávez empresario turístico. Lo va hacer, aquí aclaro, de manera honorífica, y no va a cobrar nada y es que todos tenemos que aportar algo para el desarrollo”, indicó López Obrador, el 2 de junio del 2020, al dar el banderazo de inicio de obra del Tren Maya, desde Maxcanú, Yucatán.