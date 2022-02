Contagio natural protegería hasta 86% contra reinfección COVID por al menos 6 meses

Madrid, 14 de febrero (Europa Press).- Las personas infectadas por el SARS-CoV-2 tienen entre un 72 y un 86 por ciento de protección contra la reinfección por el virus durante al menos seis meses, según un estudio publicado en la revista científica PLOS Biology por investigadores de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (Reino Unido).

En este trabajo, los investigadores analizaron la PCR y los análisis de sangre recogidos entre abril de 2020 y febrero de 2021 de una cohorte de 4 mil 441 empleados de SpaceX ubicados en California, Texas, Florida y el estado de Washington.

Los participantes dieron muestras serológicas para las pruebas de anticuerpos en cuatro puntos de tiempo, y podían solicitar pruebas de PCR por cualquier razón, incluyendo los síntomas de COVID-19 o la exposición.

#COVID19 reinfection risks: Analysis of seroepidemiological cohort suggests that primary infection with #SARSCoV2 protects against reinfection in most individuals, at least over a 6-month period @emilie_finch @AdamJKucharski &co @cmmid_lshtm #PLOSBiology https://t.co/DoCcDyFXaa pic.twitter.com/OHICzlLX1e

— PLOS Biology (@PLOSBiology) February 11, 2022