Tres dosis de Pfizer son más eficaces que dos contra la COVID, confirma un estudio

Redacción Ciencia, 14 feb (EFE).- La eficacia de una tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19, tras un mes de su inoculación, es mayor para prevenir la infección y la hospitalización que dos dosis después del mismo periodo de tiempo.

Un estudio que publica hoy The Lancet Regional Health – Americas, realizado por la sanitaria estadounidense Kaiser Permanente, evaluó la eficacia de esta vacuna contra la infección, la hospitalización y la muerte.

Una de las autoras del estudio Sara Tartof, de Kaiser Permanente indicó que habían observado “un beneficio con las tres dosis que supera el conseguido con dos”.

