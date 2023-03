Avión ruso se impacta con dron de EU durante maniobra “poco segura” en el Mar Negro

Madrid, 14 Mar. (EUROPA PRESS).- Un caza SU-27 de la Fuerza Aérea de Rusia ha impactado este martes con un vehículo aéreo no tripulado de Estados Unidos sobre aguas internacionales en el mar Negro, según las Fuerzas Armadas norteamericanas, que han denunciado una maniobra “poco segura y poco profesional” por parte de dos aviones rusos.

El mando de las fuerzas estadounidenses en Europa ha confirmado en un comunicado este incidente, ocurrido a primera hora de la mañana. Uno de los cazas rusos golpeó una de las hélices del dron, lo que llevó a las autoridades norteamericanas a derribarlo en el mar.

According to U.S. European Command, early this morning a Russian Su-27 conducted an Interception of a U.S. Air Force MQ-9 Reaper on Mission over the Black Sea, at some point the Russian Aircraft collided with the Drone causing the Drone to Crash into the Black Sea. pic.twitter.com/knexGGGr7i

