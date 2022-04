Un cachorro de león africano es rescatado en Ecatepec; presenta mal estado de salud

Al cachorro de león rescatado tiene un mal estado de salud. Acoyani Baroco Bonilla, director de Medio Ambiente y Ecología de Ecatepec, informó que fue hallado sin sus colmillos y garras.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).- Un cachorro de león africano fue capturado luego de haber sido encontrado deambulando en el Fraccionamiento Las Américas del municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

El felino de la especie Panthera Leo tiene entre seis y 10 meses de edad, es macho y autoridades consideran que tuvo una crianza artificial desde el momento de nacer.

Aproximadamente a las 2:00 de la madrugada se recibió el reporte de vecinos pidiendo ayuda a Protección Civil y Bomberos porque el animal se encontraba deambulando desorientado por las calles de la colonia Las Américas.

El cachorro fue revisado por el personal de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología para luego trasladarlo al Parque Ecológico Ehécatl, donde pasó la noche en una jaula del área de felinos, y el suceso fue informado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por las condiciones del animal.

Acoyani Baroco Bonilla, director de Medio Ambiente y Ecología de Ecatepec, expuso que se le realizó un chequeo que arrojó que cuenta con un mal estado de salud por los inadecuados cuidados que recibió.

“El ejemplar se encuentra bastante maltratado, en mal estado de salud, debido a que posiblemente no tenía los cuidados adecuados por las personas que lo tenían. Desconocemos cómo es que llegó a esta colonia, cómo es que se escapó o si lo abandonaron, pero podemos ver que está totalmente maltratado, tiene problemas de descalcificación de huesos, por eso es que camina de esa forma, tiene problemas nutricionales ya avanzados y creemos que también tiene problemas neuronales debido a este mal cuidado y falta de alimentación adecuada”, detalló Baroco Bonilla.

Además, destacó que le extirparon los colmillos al felino y le quitaron sus garras, por lo que es probable que la especie fuera adquirida como mascota, algo que el director de Medio Ambiente y Ecología de Ecatepec calificó como “inadecuado y una situación muy desagradable para nosotros porque estos animales no deben de ser considerados como mascotas, no lo son, son ejemplares imponentes, grandes y peligrosos que no deberíamos tener en nuestros hogares”.

Por instrucciones del Alcalde Fernando Vilchis Contreras, el cachorro se quedará bajo la supervisión y cuidados de los veterinarios del Parque Ehécatl, y se espera que las autoridades federales de protección al ambiente intervengan.

“Tenemos la coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quienes ya vienen en camino para hacer el traslado hacia un lugar más adecuado, a un criadero específico donde tendrá los tratamientos y primero que nada un diagnóstico completo con aparatos especializados, rayos X, ultrasonidos y posteriormente se estará dando un tratamiento para recuperar su estado de salud”, aseveró el director.

El hecho de que el cachorro sea un ejemplar joven da esperanzas de que se pueda recuperar.

Las autoridades exhortaron a la población a denunciar a las personas que tienen este tipo de ejemplares como mascotas y no incentivar la compra ilegal de fauna exótica. En Ecatepec se han rescatado cocodrilos, loros, guacamayas, tortugas, y este es el segundo león hallado en el municipio mexiquense.