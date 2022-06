Morena arranca la ruta 2024 con la palabra “unidad”. Pero suenan grietas en el Senado

En una inédita asamblea en la que estuvieron juntos los potenciales presidenciables Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard Causabón y Claudia Sheinbaum Pardo, Morena dio el banderazo de salida rumbo a 2024. Entre el mensaje de unidad, se vio la ausencia de otro contendiente: Ricardo Monreal, quien cada vez se distancia más de las directrices del partido.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– Morena ha dado luz verde a la carrera presidencial. En la pista se han colocado la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubon y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quienes han cerrado filas de cara a esta contienda. No ha sido así con el Senador Ricardo Monreal Ávila, quien no fue visto en el acto de Toluca, en Estado de México, y que un día después, en un mensaje a medios, advirtió que habrá división en el partido si existe favoritismo en la candidatura presidencial.

“Si se generan facciones en el partido, pues va a terminar mal. Si hay exclusión en el partido, habrá división”, advirtió Monreal en el Senado, quien aclaró que es leal al movimiento, pero tiene su opinión autónoma al Gobierno federal y rechaza a las facciones. “Ya se están generando las facciones que luego se van a enfrentar o nos vamos enfrentar unas a otras por lo anticipado de la sucesión. Es una mala idea, para mí, enfrentar a los militantes con tanto tiempo de anticipación”.

Desde tiempo atrás Monreal no ha sido mencionado entre los principales aspirantes presidenciales de Morena. El Presidente Andrés Manuel López Obrador no lo ha nombrado en su lista y dentro del movimiento hay voces, que si bien coinciden con él en los riesgos de adelantar la sucesión presidencial, ven con recelo la figura del Senador así como sus aspiraciones para llegar a Palacio Nacional.

En ese sentido, Paco Ignacio Taibo y Rafael Barajas “El Fisgón”, dos fundadores del movimiento, observaron en entrevista con SinEmbargo que el Senador Monreal genera su propia exclusión y que jugarle a la división sólo le conviene al bloque opositor, con poder económico, que busca regresar al modelo neoliberal.

“El Fisgón”, responsable del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, aseguró que “quien le apueste a la fractura está apoyando al bloque opositor, le está haciendo el juego a Va por México y sus actores”, pero, agregó, hay más “especulación” alrededor de la figura de Monreal que lo que está ocurriendo: “existe la necesidad y la voluntad de mantener la unidad”.

El escritor Taibo II comentó que habría que preguntarle a Monreal si él quiere ser candidato de Morena porque por sus últimas acciones parece que quiere ser candidato de cualquier otra formación.

“Hablemos claro: las últimas intervenciones de Monreal en procesos electorales en la Ciudad de México estuvo impulsando candidaturas confrontadas con las de Morena”, dijo. Pero no le preocupa que pueda generar división dentro del partido porque “él genera su propia división por cómo actúa y se autoexcluye”.

El director del Fondo de Cultura Económica (FCE) coincidió con Monreal en que “deberían abstenerse” los presidenciables de abrir un debate interno porque eso “sólo genera fricciones y fragmenta entre la gente que dice ‘yo con ese y yo con ese'”.

“El mayor reto para Morena es no acelerarlas [las candidaturas], no hay ninguna prisa. Acelerar la construcción de una candidatura es confrontar a los precandidatos, qué sentido tiene”, cuestionó el escritor.

Sobre su ausencia en el acto en Toluca, Monreal, presidente de la Jucopo del Senado y líder parlamentario de Morena, compartió que no fue invitado al “desayuno de la unidad” de las 9 de la mañana previo al mitin, donde sí estuvieron otros integrantes del partido, como, dijo, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna.

Al respecto, Citlalli Hernández, Secretaria General del partido, dijo que Monreal trata de “ensuciar” la unidad dentro de Morena al decir que no fue invitado al evento de este domingo:

“Fue invitado, decir que no fue invitado o fue excluido, perdón, pero es faltar a la verdad. Me parece que más bien, él debe recapacitar cuáles son sus posturas porque fue invitado, yo públicamente, como Secretaria General del partido, le tiendo la mano, él ha formado parte importante de lo que se ha construido, pero ahora decir que fue excluido falta a la verdad”, aseguró Hernández en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

“Insisto, creo que decir que no se le invitó o fue excluido pues no es lo correcto porque insinúa que nosotros mismos provocamos división”, añadió la dirigente morenista.

Monreal deseó suerte a quienes “anticipadamente” se les ha referido como aspirantes a la candidatura presidencial –con camiones, playeras y letreros incluidos–, y aunque acusó que no ha habido “reglas claras” ni “piso parejo”, estará en las boletas “cuando la Ley lo permita” hasta junio de 2023.

A la pregunta de si tomará una ruta por fuera al no estar de acuerdo con el método de selección de aspirantes por encuestas, respondió: “No lo sé, no me adelanto a los tiempos, vamos a ver”.

“Yo –aseveró Taibo II– no lo veo cerca de nada [de la oposición], donde lo veo lejos es de Morena. Que decida Monreal de quién quiere ser candidato acorde con el programa, los proyectos, la actitud y la comprensión o no de la 4T”.

Para “El Fisgón”, el que no haya sido invitado no determinará una fractura en el partido porque el mensaje de unidad fue muy claro al grado que “enojó” a los voceros de la oposición.

“No creo que le convenga a Monreal salirse de Morena. El liderazgo de López Obrador es muy sólido, veo muy difícil que haya un personaje que, por importante que sea, pueda provocar una fractura importante dentro del partido”, aseveró. “La militancia entendió la unidad y lo tomó a bien”.

Citlalli Hernández comentó a su vez que quienes aspiren a la presidencia en 2024 deben de tener claro que el proyecto está por encima de todo. En ese sentido, cuestionó a Monreal de salir ante los medios de comunicación para “ensuciar” la unidad que existe dentro del partido y aseguró que en caso de que él decida alejarse de proyecto, su decisión no afectaría a Morena.

“Si no está de acuerdo que lo diga, que hable con nosotros, pero que no salga a medios a tratar de ensuciar la unidad que estamos construyendo, realmente no lo entiendo. No creo, francamente, en dado caso que él decida alejarse más del proyecto, no creo que lastime porque este proyecto cada vez es más de una mayoría que participa y yo creo que eso nos quedó claro y es el mensaje más fuerte de ayer, nadie de nosotros es imprescindible, el proyecto de nación está por encima de dirigente, de cualquier presidente, de cualquier personaje”.

DESTAPAR POR ENCUESTAS EN 2023

La primera corcholata en abrirse oficialmente en Toluca fue la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Estamos más unidos que nunca, nada personal está por encima de los intereses sagrados del pueblo de México”, prometió durante el mitin en la capital mexiquense.

Después pasó el Canciller Marcelo Ebrad entre gritos de “¡Presidente, Presidente!”, quien agradeció el apoyo y contó sobre su participación en la Cumbre de las Américas. En línea con Sheinbaum, afirmó:

“Si no nos dividimos y no nos confundimos, vamos a vencer en el Estado de México, vamos a vencer en Coahuila y vamos a vencer en 2024 […] Sabrá nuestra dirigencia mantener la unidad, porque la unidad se construye con el respeto, cuando hay suelo parejo, cuando se escucha al pueblo”.

Finalmente se le dio la palabra al Secretario de Gobernación y mano derecha del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López, quien llamó a “dejar de lado la aspiración personal porque, además, y esa es mi convicción, no tenemos derecho a regatearle al hombre que está transformando al país la unidad y el apoyo total”.

Para el Presidente López Obrador, quien este lunes otra vez ninguneó a los candidatos de la oposición y reiteró que no haya ‘tapados’ ni ‘dedazo’, todas las opciones oficialistas son sus amigos: “Los quiero mucho y los considero capaces”, dijo. “Que no se límite a nadie, todos, todos, todos”. Incluyendo a Monreal: “Hay que invitarlo, o sea, a todos”. Sin hacer campaña por ninguno, “al que gane la encuesta, a ese es al que voy yo a apoyar”, adelantó.

Del otro lado, entre rebeliones contra el dirigente priista Alejandro Moreno, pérdidas de estados en elecciones y Movimiento Ciudadano por su lado, la oposición sigue sin tener a un aspirante claro. Barajea entre el excandidato Ricardo Anaya Cortés (refugiado en Estados Unidos por señalamientos de sobornos para aprobar la Reforma Energética) o Luis Donaldo Colosio, Alcalde de Monterrey.

“La verdadera oposición es Claudio X. González, los dueños de los periódicos y estaciones de radio, los carga portafolios de la intelectualidad conservadora; el PRI, el PAN y el PRD son cadáveres que andan”, dijo el escritor Paco Ignacio Taibo.

El bloque opositor, aseveró el caricaturista “El Fisgón”, “está plagado de contradicciones que no tiene figuras políticas relevantes y su único proyecto es el regreso a la barbarie neoliberal, por lo que no tiene ninguna posibilidad de ganar en el 2024 si no hay un discurso convincente. El problema no son los candidatos porque es irse a las lógicas del marketing, ¿por qué nos presentan como posible candidato a Colosio? Por el apellido que representa una marca, pero fuera de eso no tiene más”.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, avisó en el evento de Toluca ante la presencia de Sheinbaum, López y Ebrard, que en un año emitirán una convocatoria para una primera encuesta.

“Todas y todos los que se quieran inscribir podrán participar”, convocó Delgado para junio de 2023. “Los finalistas irán a una encuesta definitiva, ahí se decidirá quién encabezará este proyecto”, detalló.

Según el Senador Monreal, Delgado le llamó telefónicamente sólo para que invitara a todos los senadores al evento en Toluca, al que él no acudió porque tenía agendado otro compromiso sobre Zacatecas, pero tampoco fue requerido para el desayuno de la unidad. Resaltó que respeta la propuesta del Presidente López Obrador, pero no está de acuerdo con las encuestas internas.

“Las encuestas que realizará el partido no garantizan transparencia ni seguridad ni parcialidad ni equidad; no creo en ese tipo de encuestas que realiza el partido, son susceptibles a la manipulación y a acomodar los intereses”, dijo y recordó que fue el Instituto Nacional Electoral (INE) el que organizó el proceso de elección de la dirigencia de partido oficialista.

Para el escritor Paco Ignacio Taibo también es “un error” iniciar de manera acelerada el sondeo para ver quiénes deberían ser los candidatos. “No puede ser un partido que propone democracia a la ciudadanía y no la practicas en el interior. Tienes comités nacionales que no se reúnen, encuestas que no funcionan. Hay que corregir y limpiar la democracia interna”, observó.

ESTRATEGIA PARA LLEGAR UNIDOS EN 2024

El siguiente paso para la batalla de conservar Palacio Nacional, luego de que tras la jornada electoral 22 de 32 entidades se pintaron guinda, es ir preparando asambleas distritales en julio y agosto y un “gran Congreso de unidad” en septiembre para una reorganización interna, anunció el presidente del partido, Mario Delgado Carrillo.

“No podemos dividirnos”, dijo el dirigente nacional el domingo en Toluca. “No podemos seguir con esta contradicción de que somos una gran fuerza electoral organizada con estos triunfos históricos sin fortalecer nuestra vida interna. Es momento de convocar a la reorganización interna con el compromiso de unidad por delante, renovemos ya todos nuestros consejos y comités directivos para la batalla del 2024”.

Y cuestionó a los miles de asistentes: “¿Apoco creen que es casualidad que estemos en Toluca?”.

Entre gritos de “fuera el PRI”, también estuvieron presentes la Secretaria de Educación Delfina Gómez y Horacio Duarte, las corcholatas para las elecciones mexiquenses de 2023, arropados por la Secretaria general Citlalli Hernández Mora –quien señaló “el robo” electoral en 2017 a la profesora–; el vocero del Gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas; así como miembros del gabinete federal, gobernadores recién electos de Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas y los dirigentes de la Cámara de Diputados Ignacio Mier y Sergio Gutiérrez Luna.

“En tan solo ocho años, nuestro partido movimiento ha logrado grandes cosas que tenemos que mantener: la Presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador”, invitó la Secretaria general, Citlalli Hernández entre banderas y gritos de “es un honor estár con Obrador”. Y continuó: la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos locales y gubernaturas en 22 entidades, lo que equivale a 78 millones de gobernados.

Y van por más. “En 2024 la continuidad es una realidad, vamos en 2024 a estar más organizados, más unidos, más articulados para que, sea quien sea que encabece los trabajos, el movimiento esté ahí firme, sólido, cerrando filas. No podemos permitir que nada nos divida”, convocó.

Pero el Senador Monreal criticó: “Desde el poder se pueden construir artificialmente candidaturas, pero serán endebles, caprichosas. No aspiramos a que se nos apadrine, a lo que aspiramos es que se fijen reglas claras de participación sin favoritismos”.

