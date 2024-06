Kate Middleton reaparece: “He progresado en mi tratamiento contra el cáncer” (FOTO)

Por Jill Lawless y Danica Kirka

Londres, 14 junio (AP).- Kate Middleton, la Princesa de Gales dijo que está “haciendo buenos progresos” en su tratamiento contra el cáncer y anunció que asistirá a la ceremonia de Trooping the Color del sábado en lo que será la primera aparición pública de Catalina desde su diagnóstico.

Catalina, de 42 años de edad, no ha hecho ninguna aparición pública en lo que va del año. La esposa del príncipe Guillermo anunció en marzo que iba a recibir quimioterapia para tratar un tipo de cáncer no especificado.

“Estoy haciendo buenos progresos, pero como sabe cualquier persona que pase por quimioterapia, hay días buenos y malos”, señaló Catalina, conocida popularmente como Kate Middleton, en un comunicado emitido el viernes, y añadió que enfrenta “unos cuantos meses más” de tratamiento.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.

I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024