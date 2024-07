BITS | The First Descendant, las dos caras de la moneda de un juego “gratuito”

The First Descendant es un juego totalmente gratuito, que nos presenta un mundo abierto y conectado con otros jugadores, haciendo que su primer acierto sea el que, no necesitas de un amigo para jugar el título, ya que en todas las misiones que el juego nos ofrece siempre podremos encontrar a alguien más que se una a nosotros en ese preciso momento.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- Un nuevo título dentro del género “looter shooter” llega a un mercado que ha visto franquicias como Borderlands, Destiny, The División, Warframe, Outriders y muchas más, un género, complicado en el que más de una primera entrega o secuela ha fracasado en el intento, no obstante, tras el paso del tiempo y al ver a franquicias que llevan años manteniendo su base de jugadores o creando nuevo contenido para atraerlos de regreso, sabemos que la clave siempre está en el contenido y lo que sigue después de la parte final de cada una de estas entregas.

La historia de The First Descendant es de los puntos más complejos del juego y al mismo tiempo de los menos atractivos. El videojuego nos presenta la historia de humanos en una lucha constante contra criaturas que conoceremos como “Vulgus”, quienes son liderados por un comandante, Karel, quien está en la búsqueda de un artefacto llamado el “Iron Heart” para crear vínculos a través de dimensiones y con ello conquistar el universo y sus diferentes dimensiones, sin embargo, nosotros como personajes seremos “Descendants”, quienes portamos el ADN de ancestros antiguos lo que nos permite utilizar tecnología antigua y tener un guía que nos ayudará y aconsejará, así como ayudarnos a conocer más sobre esta tecnología de los seres antiguos. Una trama un poco similar a juegos que ya hemos visto en el pasado y que no agregan nada nuevo al género, salvo lo espectacular que lucen sus animaciones y el gran diseño de Descendants, aunque los demás personajes que son parte de la historia nunca terminan por convencer.

The First Descendant es un juego totalmente gratuito, que nos presenta un mundo abierto y conectado con otros jugadores, haciendo que su primer acierto sea el que, no necesitas de un amigo para jugar el título, ya que en todas las misiones que el juego nos ofrece siempre podremos encontrar a alguien más que se una a nosotros en ese preciso momento, sin necesidad de interactuar, de agregarse como amigos, simplemente dos personas que buscan el mismo objetivo en común dentro del este mundo en línea.

El sistema de juego y el gameplay es lo mejor que nos ofrece esta nueva franquicia; tenemos una gran cantidad de personajes/descendants disponibles para desbloquear y cada uno se juega de una manera diferente, pensando en crear un equipo que esté formado de diferentes miembros con diferentes habilidades, aunque claro, desbloquearlos es algo muy sencillo, pero nada rápido y es que tenemos un sistema de investigación que nos pide ciertas partes para cada personaje, estas las podremos encontrar en misiones a lo largo de la historia, no obstante, los porcentajes para obtener algunas de esas piezas son muy bajos, por lo que si quieres desbloquear a un personaje específico, tendrás que jugarlo 1 vez en caso de tener mucha suerte o 5, 20, 30 o muchas más para lograrlo. Es aquí donde viene un punto en contra, el juego hace algo complicado el poder pasar a tu siguiente personaje, que la opción más rápida que te da es hacerlo por dinero real, no mucho, pero este sistema de microtransacciones es un arma de doble filo y está pensado a la perfección, claro, todo se puede desbloquear dentro del juego, pero por una módica cantidad de dinero o por una gran cantidad de tiempo invertido.

Dejando de lado esto, el gameplay es espectacular, los ataques de cada uno de los personajes disponibles, la batallas constantes en un mundo abierto que tiene un increíble trabajo detrás de enemigos, de calabozos creados y de enfrentamientos contra jefes mucho más fuertes, cada uno con dinámicas diferentes nos hacen disfrutar el juego en muchos momentos y claro, como su género lo dice, es disparar y recolectar, por lo que la cantidad de objetos que tenemos disponibles, desde armas, módulos y piezas para nuestros personajes, son muy grandes, pero una vez que pones atención a lo que hace cada una y encuentras un ritmo, estarás en una búsqueda constante de mejorar a tu personaje y es que algunos jefes son muy duros de vencer, pero las batallas son increíbles.

Gráficamente hay un punto a destacar y es que el título utilizar Unreal Engine 5, el nuevo motor gráfico creado por Epic Games y que por primera vez lo vemos en acción, en un título totalmente nuevo y podemos decir que por lo menos en PC luce increíble, el trabajo realizado por Nexon en cada parte del mapa que exploramos es maravillosa, con ambientes creados para admirarlos en todo momento, con mazmorras que han sido diseñadas con un gran nivel de detalles y un diseño de personajes así como sus trajes, armas y aditamentos que nos han dejado con la boca abierta.

Hay muchos pros y muchos contras en un título como The First Descedant, claro, es un juego gratuito y de algún lado tiene que generar ingresos, sin embargo, se pudo haber pensado mejor o mantenerlo en atuendo que ha generado un gran recibimiento en la comunidad, pero el contenido es bueno y faltará ver cómo progresa en los próximos meses.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez