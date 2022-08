Barco alquilado por ONU sale de Ucrania con 23 mil toneladas de granos para Etiopía

Por Derek Gatopoulous

KIEV, Ucrania (AP).— Un barco alquilado por Naciones Unidas con 23 mil toneladas de grano ucraniano para Etiopía partió el domingo de un puerto en el Mar Negro, el primer cargamento de su tipo en un programa diseñado para ayudar a naciones que enfrentan condiciones de hambruna.

El buque Brave Commander, con bandera de Liberia, zarpó del puerto ucraniano de Yuzhne, al este de Odesa, anunció el Gobernador regional Maksym Marchenko. Planea navegar hasta Yibuti, donde se descargarán los granos y se transferirán a Etiopía como parte de la iniciativa del Programa Mundial de Alimentos.

Ucrania y Rusia llegaron a un acuerdo con Turquía el 22 de julio para reiniciar las entregas de cereales por el Mar Negro, atendiendo una importante interrupción en las exportaciones desde que Moscú invadió territorio ucraniano a finales de febrero.

Etiopía es uno de cinco países que Naciones Unidas considera en riesgo de hambruna.

“La capacidad está allí. Los granos están allí. La demanda está allí, del otro lado del mundo y en particular en estos países”, dijo Denise Brown, coordinadora del Programa Mundial de Alimentos en Ucrania, a The Associated Press. “Así que, si todo sale bien, tenemos mucha, mucha esperanza en que todas las partes de este acuerdo se unirán en torno al verdadero problema para la humanidad. Así que hoy fue un buen día”.