La red protectora del exgobernador de Puebla, acusado de tortura, incluyó a Calderón

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).– “A Mario Marín lo protegían porque les ayudó en el fraude electoral del 2006”, declaró esta semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el apoyo que jueces y políticos, como el expresidente Felipe Calderón, le dieron al exgobernador de Puebla, acusado de tortura contra la periodista Lydia Cacho y que este 14 de agosto abandonó el Penal del Altiplano gracias a que una Jueza le concedió la medida de prisión domiciliaria.

El lunes, el mandatario federal abordó el tema del exgobernador poblano, al referirse a su propuesta para reformar el Poder Judicial, que, insistió, está manchado de corrupción. “Está el caso reciente del fin de semana, otro ‘sabadazo’ de un Juez o una Jueza que le está dando libertad al señor Marín, que fue Gobernador de Puebla, ya dio la orden de que se libere, un Juez”, dijo en su habitual conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

El Presidente López Obrador sostuvo que desde entonces, Marín está protegido, pese a que Felipe Calderón, que en ese momento era candidato a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN), prometió que metería a la cárcel al entonces Gobernador de Puebla, pero como Marín presuntamente habría colaborado al fraude presidencial del 2006, la promesa del panista se quedó en el olvido. “Protegían al señor Marín”, afirmó el mandatario federal.

En campaña, como candidato a la presidencia de la República, Felipe Calderón, acudió a Puebla en donde prometió que de llegar a la Presidencia de México llevaría a juicio político a Mario Marín Torres, situación que no sucedió, al menos en su mandato, y que la propia Lydia Cacho confirmó durante una entrevista con la periodista española Catalina Gayà Morlà, la cual se publicó en Revista-Blog Mundo Abierto.

Cacho fue cuestionada sobre si se sentía utilizada por el entonces Presidente de la república, a lo que señaló que nunca ha tenido esperanza en ningún político, pese a que el propio Calderón se comprometió a hacer justicia en su caso y que de no hacerlo le devolviera su palabra, pero dijo, hasta ese entonces, que no la había recibido.

“No me siento utilizada porque nunca tuve esperanza con ningún político. El que perdió más fue Calderón. La tarjeta roja que Felipe Calderón sacó a Mario Marín le fue muy útil para poder negociar mi caso. Abrió su acto de campaña y ahí Felipe Calderón me dijo: ‘Es una infamia lo que te hicieron, te doy mi palabra de que se hará justicia. Si no te cumplo, cuando sea presidente, vas y me devuelves mi palabra’. Ya hice mi cita para regresarle su palabra, pero no me recibe”, sostuvo Cacho.