EU: Congreso convoca reunión sobre desarrollo y riesgos de IA; Musk y Gates asisten

El miércoles, Schumer convocó a una reunión con expertos en tecnología, junto con otros, para que le asesoren al Congreso estadounidense sobre cómo hacerlo.

La reunión a puertas cerradas en el Capitolio incluyó casi dos docenas de ejecutivos tecnológicos, activistas, grupos de derechos civiles y líderes sindicales. La lista de invitados incluyó algunos de los líderes más prominentes del sector, como Mark Zuckerberg, de Meta; Elon Musk, de X, y Bill Gates, de Microsoft. Todos los 100 senadores fueron invitados; no así el público en general.

Schumer inauguró la sesión declarando que “hoy, iniciamos una tarea compleja y vital: sentar las bases para política sobre la inteligencia artificial que cuente con el apoyo de ambos partidos y que el Congreso pueda aprobar”.

El legislador, quien dirigió la reunión junto con el senador republicano Mike Rounds, no necesariamente aceptará los consejos de los ejecutivos, en su intento por impulsar la supervisión del pujante sector. Pero él alberga la esperanza de que los expertos orienten un poco al Congreso para hacer algo que no ha podido hacer en años: aprobar una regulación significativa del sector tecnológico.

Rounds, quien acompañó a Schumer en la entrevista, dijo que el Congreso tiene que anticipar las complicaciones derivadas de la inteligencia artificial y asegurarse de que se desarrolle “de manera positiva”, encarando los potenciales problemas que puedan surgir relacionados con la privacidad y la transparencia.

Ya hay algunas propuestas circulando, como por ejemplo el requerimiento de que los anuncios electorales hechos con imágenes o sonidos elaborados con inteligencia artificial tengan un aviso. Una estrategia más amplia estipula la creación de una agencia gubernamental que tenga el poder de auditar ciertos sistemas de inteligencia artificial para determinar si pueden causar daño, antes de otorgarles una licencia.

FIRST LOOK:

Our first-ever bipartisan AI Insight Forum is kicking off now! We’re convening this balanced and diverse group to talk about how Congress must join the AI revolution.

We need all hands on deck to maximize AI’s societal benefits while minimizing its many risks. pic.twitter.com/0ZYiwIzFUp

— Chuck Schumer (@SenSchumer) September 13, 2023