Adiós al PRI. Asume la maestra Delfina: “Es el fin del régimen de unos cuantos”, dice

Delfina Gómez hace historia al ser la primera mandataria mexiquense mujer y no procedente del PRI, partido que gobernó por casi 100 años; el Presidente López Obrador la compañó durante la ceremonia, algo inusual de su parte, pues nunca había acudido a un evento de relevo de poder estatal.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).– El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el Estado de México durante casi cien años, entregó hoy a una maestra izquierdista de origen humilde, Delfina Gómez, el poder de esta entidad que fue bastión del régimen y cuna de uno de los clanes más poderosos y enriquecidos del país: el Grupo Atlacomulco.

La maestra Delfina Gómez Álvarez se convirtió esta tarde en la primera mujer en tomar posesión del Gobierno del Estado de México y, además, en la primera política de oposición que llevará las riendas de esa entidad luego de 94 años de dominio del PRI.

Por si fuera poco, este fue también el primer relevo de poder estatal al que acude Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México y fundador del partido Morena, que es también el impulsor de la profesora Gomez Álvarez.

En una breve ceremonia, la ahora Gobernadora tomó protesta para luego dar paso a su discurso, donde en primer término agradeció la presencia del Primer Mandatario mexicano en el Congreso del estado, ubicado e Toluca, capital del Edomex.

La también extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal dijo que llegó a este momento gracias a la voluntad popular: el pueblo ha hablado fuerte y claro, añadió, “que pone fin a un régimen de unos cuantos”.

“Tendremos un Gobierno austero y republicano. Cercano a la gente, que responde a sus necesidades, siguiendo las mejores prácticas gubernamentales”, resaltó.

Explicó que el nuevo marco jurídico que implementará en su Gobierno, permitirá eliminar la duplicidad en las funciones de Gobierno y reducir el gasto público “innecesario”. “Lejos de dispendios y derroches, generaremos economía y ahorro que serán destinados a los programas sociales; así como a las principales áreas de atención social como educación, salud y seguridad”, añadió.

Adicionalmente, resaltó que dicha reestructuración no afectará la situación de laboral de las y los trabajadores del Estado. “La maestra no viene a correr, la maestra viene a eficientar, así que trabajadores, al contrario: mis respetos, mi admiración y vamos a trabajar juntos porque nuestro estado lo merece”.

Al respecto, precisó que “hay un pendiente” que en próximas fechas se resolverá, el cual corresponde al recorte de salarios, pero únicamente para funcionarios de primer nivel. “Queremos prestar mejor atención a quienes los que están abajo y a los que ganan menos. A ellos va dirigido ese apoyo”, explicó.

Además, dio a conocer la intención de enviar un paquete de reformas para que el Congreso local lo ponga a votación en su pleno. La principal de ellas, una iniciativa constitucional que pretende implementar la revocación de mandato a la mitad de su Gobierno en el Edomex: “Recordemos que el pueblo pone, y el pueblo puede quitar”.

También buscará el retiro del fuero a todas y todos los servidores públicos de la entidad. Señaló que no la corrupción no será tolerada e “iremos por ello”.

Junto con la consulta de revocación, también pretende implementar los mecanismos de democracia participativa para que la ciudadanía mexiquense pueda tomar decisiones con respecto a las principales acciones gubernamentales.

Otras iniciativas señaladas por la Gobernadora incluyen defensa a pueblos originarios y afrodescendientes; protección al medio ambiente y universalidad de programas sociales como el Programa de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.

Asimismo, destacó la importancia de cambios al Código Civil Penal y a la Ley de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, con el fin de “castigar de manera más severa y ejemplar” a quienes ejerzan cualquier tipo de violencia contra ellas.

Del mismo modo, prosiguió Gómez, buscará reformas al Codigo Penal y al Código para la Biodiversidad para emitir sanciones rigurosas a quienes violenten a animales de compañía y dañen el medio ambiente.

AMLO RECONOCE A DEL MAZO Y ASEGURA APOYOS AL EDOMEX

Durante su participación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el trabajo conjunto con el Gobernador priista Alfredo del Mazo Maza. “No hemos chocado”, hemos trabajado en conjunto más allá de nuestras preferencias política. “Una cosa es el partido y otro el Gobierno”, dijo el Primer Mandatario mexicano al terminar la sesión solemne donde Delfina Gómez tomó posesión de la Gubernatura mexiquense.

“Vamos a continuar apoyando con todos los programas del Bienestar”, dijo el Presidente. “Envié ya el Presupuesto para el año próximo y, por tanto, continuarán programas como el derecho a la pensión de los adultos mayores y, además, que ésta aumente cada año”, explicó.

DELFINA PRESENTA SU GABINETE

El día de ayer, Delfina Gómez encabezó un evento donde presentó a las y los funcionarios que integrarán su Gabinete de Gobierno del Edomex.

“Este valioso equipo que me acompañará en misión histórica de transformar a la entidad en un estado de paz, bienestar, desarrollo y dignidad del pueblo mexiquense”, dijo.

Aseguró que cada una de las personas elegidas han mostrado contar con las cualidades necesarias, preparación y “fuerza moral” para el desempeño de sus funciones.

El Gabinete, conformado por siete mujeres y nueve hombres, estará conformado de la siguiente manera:

– Horacio Duarte, excoordinador de campaña de Delfina Gómez, , encabezará el Gabinete como Secretario General de Gobierno.

– Higinio Martínez Miranda será el Jefe de Gabinete.

– Miguel Ángel Hernández Espejel, se encargará de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología.

– Juan Carlos Hernández Romero será el Secretario de Bienestar.

– Andrés Téllez será Secretario de Seguridad.

– María Eugenia Lozano Valdéz, Secretaria del Campo.

– Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico.

– Nelly Carrasco, Secretaria de Cultura y Turismo.

– Areli Rubio, en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

– Hilda Salazar Gil, en la Contraloría.

– Pedro Moctezuma, Secretario del Agua.

– Mónica Chávez, en la Secretaría de las Mujeres.

– Daniel Sibaja será Secretario de Movilidad.

– Jesús Jorge Sonora será el titular de la Consejería Jurídica.

Sin embargo, a pesar de dichos nombramientos, aún falta por saber a las y los responsables de áreas como la Secretaría de Finanzas, la Oficialía Mayor y la Vocería del Gobierno estatal.

EL FIN DE UNA ERA: EL PRI DEJA EL PODER DEL EDOMEX TRAS CASI 100 AÑOS DE MANDO

La enfermedad del Partido Revolucionario Institucional (PRI) viene de años atrás, quizás décadas. Pero el pasado 4 de junio se ha agravó y lo sometió a un coma severo, de diagnóstico reservado. Desde 1929 mantuvo bajo control férreo a esa entidad sumida en la pobreza, víctima del saqueo, la inseguridad, la corrupción y la desigualdad. Y ese dominio ha terminado. Los votantes del Estado de México decidieron darle un golpe en la nuca a su victimario. Y es una mujer, la maestra rural Delfina Gómez Álvarez, quien se alza en la hazaña.

Agónico, enfermo de muerte, el PRI ha estirado la mano para no irse solo. Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), aliados en el intento por mantener en sus manos al Estado de México, han caído con igual estruendo. Y si el PRI pasa, con esta derrota, a un quinto lugar nacional de ciudadanos gobernados bajo sus siglas, PAN y PRD han quedado reducidos, en ese estado, a fuerzas apenas marginales.

El PRI ganó Coahuila en dicha jornada electoral. Le servirá de poco y no será suficiente sanar la enfermedad. Coahuila tiene un significado numérico menor. El cáncer que corroe al priismo desde hace décadas hizo metástasis en apenas 6 años y la elección de este domingo casi lo ha desahuciado.

Por primera vez en su historia, el Estado de México dejará de estar en manos del PRI. Delfina Gómez Álvarez, una maestra de primaria, originaria de Texcoco, se convierte, además, en la primera mujer en gobernar esa entidad.

Llega a su fin la era priista que comenzó bajo las siglas del Partido Nacional Revolucionario (PNR) para luego pasar a ser “institucional”. Los priistas hicieron de la entidad su botín económico y político y creció ahí su clan ideológico más poderoso con el alcanzaron incluso la Presidencia de la República en 2012: el famoso Grupo Atlacomulco.

Pasaron por el Palacio de Gobierno de Toluca, los Del Mazo, Baz, Hank, Beteta, Chuayffet, Camacho Quiroz, Montiel, Peña Nieto, Ávila Villegas. Fueron décadas en las que tomaron protesta y seis años después se heredaban la oficina de Gobierno, no sin antes ponerle sus apellidos a importantes vialidades mexiquenses.

Pero este 2023 ya no pasará.

“Ser la primera mujer en gobernar este estado es un motivo para celebrar, pero ser la primera Gobernadora de Morena en el Estado de México esa sí es una gran noticia para nuestro pueblo, esta es una victoria para las familias trabajadoras, es una victoria de las mujeres que hemos luchado por años para que nuestro esfuerzo se reconozca […] Vencimos al abandono y a la corrupción”, dijo Gómez Álvarez en su primera declaración.

Mientras que Del Moral, en punto de las 18 horas, afirmó, acompañada de la dirigencia de la Alianza Va por el Estado de México que había ganado la elección. Sin embargo, dos horas y media después, sin esos hombres, admitió la derrota.

“El conteo rápido y los resultados preliminares no me favorecen […] Los valientes no siempre ganan las batallas, pero los valientes jamás dejamos de luchar”, dijo Del Moral, ya taciturna, con seriedad, y sin la compañía de Alejandro Moreno (PRI), Marko Cortés (PAN) ni Jesús Zambrano (PRD) mientras el equipo de campaña de la maestra Delfina Gómez alistaba el festejo en la plaza pública de Toluca.

A Delfina Gómez, quien reconoció como la próxima Gobernadora del Estado de México, le deseó “todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México” y reconoció su derrota “porque es demócrata”. Y, acompañada por la legisladora Beatriz Paredes, el coordinador de diputados priista Rubén Moreira y el presidente de la Cámara de Diputados Santiago Creel, agradeció al “ejército priista” por el apoyo.

EDOMEX: UNO DE LOS 12 ESTADOS CLAVE PARA LAS ELECCIONES

Doce estados de la República, cada una con más de tres millones de potenciales votantes, serán clave en los comicios presidenciales del domingo 2 de junio del 2024, en estas entidades hay 63 millones 446 mil 952 potenciales votantes, el 66.15 por ciento de sufragantes potenciales de todo el país.

En el programa Puntos y Comas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, se explicó que estos 12 estados suman una población de 82 millones 983 mil 457 personas, es decir, el 65.87 por ciento de la población total del país.

Esto se explica porque el Censo Nacional de Población 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registra 126 millones 14 mil 24 mexicanos, de esta cifra 95 millones 902 mil 705 está inscritos en la Lista Nominal de Electores, es decir ya tienen en sus manos su credencial para votar.

Estas entidades son: el Estado de México (con ​​12.5 millones de votantes), Ciudad de México (7.8 millones), Veracruz (5.9 millones), Puebla (4.8 millones), Chiapas (3.9 millones), Michoacán 3.6 millones), Baja California (3 millones) y Oaxaca (3 millones), que son gobernadas por Morena, en el caso de la primera a partir de septiembre próximo; Jalisco (6.4 millones) y Nuevo León (4.3 millones), en poder de Movimiento Ciudadano, y Chihuahua (3 millones), con un gobierno del Partido Acción Nacional (PAN).

El PRI al haber perdido el Estado de México, sólo se quedó con 3.6 millones de posibles votantes en dos estados, un 3.85 por ciento del total.

— Con información de Daniela Barragán García, Tamara Mares, Dulce Olvera y Pedro Mellado Rodríguez