Robbie Coltrane, que interpretó a Hagrid en la saga Harry Potter, muere a los 72 años

LONDRES (AP) — El actor escocés Robbie Coltrane, quien interpretó a un psicólogo detective en la serie Cracker y al medio gigante Hagrid en las películas de Harry Potter, ha muerto. Tenía 72 años.

La agente de Coltrane, Belinda Wright, dijo que falleció el viernes en un hospital en Escocia. La agente no reveló la causa.

Coltrane se hizo famoso como un detective rudo en la serie Cracker de la década de 1990 por la que ganó el premio a mejor actor de la Academia Británica de Televisión por tres años.

Interpretó al medio gigante bonachón Hagrid, quien es un mentor para el niño hechicero en las ocho películas de Harry Potter estrenadas entre 2001 y 2011.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z

— J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022