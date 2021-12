¿Dónde y cómo funcionará el servicio de Internet por aerostatos para áreas remotas?

Ciudad de México, 14 de diciembre (RT).- La compañía británica World Mobile ha anunciado recientemente los planes de lanzar sobre la región de Zanzíbar (Tanzania) una red que proveerá del servicio de Internet mediante aerostatos, informan medios locales .

“Zanzíbar se convertirá en la primera región inteligente del mundo impulsada por World Mobile, que conectará empresas, escuelas y la sociedad en su conjunto”, señaló el director ejecutivo, Micky Watkins.

We’re heading to the stratosphere.

Our COO, @aomnet, reveals more about the high and low altitude platforms that will power the World Mobile hybrid network. pic.twitter.com/S2gs4hijSr

— World Mobile (@WorldMobileTeam) November 30, 2021