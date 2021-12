Las gemínidas alcanzan su punto máximo y son captadas en FOTOS alrededor del mundo

Observadores de varios países compartieron imágenes del fenómeno que se repite cada diciembre, cuando se acercan la Tierra y los restos dejados por un asteroide.

Ciudad de México, 14 de diciembre (RT).- La lluvia de meteoros conocida como las gemínidas tuvo en la noche de este lunes y en la madrugada del martes su punto máximo, en el que observadores de varios países lograron captar el fenómeno, descrito como “una de las mejores y más fiables lluvias de meteoros anuales”.

Las gemínidas, que se observan entre el 4 y el 17 de diciembre y tienen su pico entre el 13 y el 14, se producen cuando los restos de un asteroide llamado 3200 Faetón (algunos especialistas también lo consideran un cometa extinto) se cruzan con la órbita de la Tierra. En su punto máximo, se pueden observar más de 100 meteoros por hora.

Esta vez, observadores de España, Rusia, el Reino Unido, Tailandia y Emiratos Árabes, entre otros países, captaron el momento en que se ven decenas de esos restos y compartieron las imágenes en las redes sociales.

Its been years since I’ve had a clear night for the #Geminids. Saw over 50. Here’s a couple I caught. pic.twitter.com/qLbNJlsiJV — Amanda Jean (@AJAmmirabilis) December 14, 2021

La posibilidad de observar los meteoros depende de varios factores, como las condiciones meteorológicas, aunque lo determinante es la fase lunar. Como este lunes la luna estuvo llena en un 80 por ciento, el escenario no fue el ideal. No obstante, su brillo dio margen para que durante algunas horas se pudiera ver el paso de los meteoros.

Este fenómeno fue informado por primera vez en 1862. Sin embargo, recién en 1893 los científicos lograron determinar que su origen estaba relacionado con el 3200 Faetón, que tiene unos 4.8 kilómetros de ancho y tarda 1,4 años en desplazarse alrededor del Sol.

Caught 18 Geminids meteors on film this morning. Here’s four of some of the bright ones. pic.twitter.com/smrj83RFK0 — TClarkIII (@ThomasJClarkIII) December 14, 2021

hoy vi quince (15) Gemínidas y una incluso se dejó tomarse una foto y se ve toda preciosa y minúscula volando entre Geminis y Auriga pic.twitter.com/10oDud1Pi5 — Desparpaj (@desparpaj) December 14, 2021

De acuerdo con la NASA, las gemínidas son más densas que otros meteoros, lo que provoca que puedan acercarse a hasta unos 46 kilómetros de la Tierra.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RT. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.