La ONU pide a Gobierno de México que “deje de criminalizar” a los defensores de DDHH

Ciudad de México, 14 de diciembre (EFE).- El Comité contra la Tortura de la ONU pidió este martes al Gobierno mexicano que “deje de criminalizar” la defensa de los derechos humanos y las protestas sociales.

El comité hizo este exhorto tras concluir que el mexicano Damián Gallardo Martínez, docente y activista por los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la educación, “fue víctima de tortura en México”.

El organismo recordó que Gallardo Martínez, miembro del pueblo indígena ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec de la región mixe, promovía la educación en comunidades indígenas de Oaxaca, en el sur de México, y participó en protestas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Pero en mayo de 2013, siete policías irrumpieron en su casa mientras descansaba y lo arrestaron sin orden judicial, según relató la ONU, para acusarlo de participar en el crimen organizado y en el secuestro de dos jóvenes, sobrinos de “uno de los empresarios más importantes de México”.

🇲🇽 #Mexico: UN Committee Against Torture calls on Mexico to stop criminalizing legitimate human rights work, after deciding on the case of Damián Gallardo Martínez, a human rights defender who was detained and tortured for a crime that he didn’t commit: https://t.co/Xhf4L2AU4Q pic.twitter.com/ZFpJFujnUY

— UN Treaty Bodies (@UNTreatyBodies) December 14, 2021