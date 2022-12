AMLO encabezará homenaje para Miguel Barbosa en Puebla; poblanos podrán asistir

Por Mariana Camarillo López

Puebla, 14 de diciembre (PeriódicoCentral).- El miércoles 14 de diciembre, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arribará a la Ciudad de Puebla para rendir homenaje póstumo al Gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

Tras la designación de Ana Lucía Hill Mayoral como encargada de despacho del Gobierno del Estado, la Dirección de Comunicación y Agenda Digital informó que mañana se rendirán tres homenajes de cuerpo presente.

El primero será a las 9:00 horas en la sede del Congreso de Puebla, ubicado en el Centro Histórico. Posteriormente se moverán al Palacio de Justicia, ubicado en la colonia San Francisco Mayorazgo.

Con la asistencia del Ejecutivo Federal @lopezobrador_, este 14 de diciembre se rendirá un Homenaje de Cuerpo Presente en el @CongresoPue a las 9:00 am; a las 9:45 am un Homenaje en Palacio de Justicia y a las 11:30 am en Casa Aguayo.

— Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) December 13, 2022