FOTOS, CRÓNICA: Argentina va de la angustia a la resignación con las medidas de Milei

Por Almudena Calatrava

BUENOS AIRES (AP).— Julia González no sabe cómo hará ahora para costear los traslados en tres autobuses y un tren hasta su trabajo en el centro de Buenos Aires. Lucía Pergolisi llora porque su mejor amiga ha sido despedida de su puesto en un ministerio gubernamental. Hilario Laffite admite que tendrá que remarcar una y otra vez los precios en el negocio donde atiende.

Son algunas de las caras de la cruda realidad que se despliega ante los argentinos a partir de la batería de medidas de ajuste que anunció el Gobierno del Presidente Javier Milei con el alegado propósito de atajar la inflación galopante y enderezar las distorsiones de la economía.

El plan del Presidente de perfil ultraliberal contempla una reducción de los subsidios al transporte y energía que conllevará un incremento del precio de los boletos de autobuses, del metro y de los trenes, así como de los servicios de luz y gas. Y que también incluye el despido de empleados públicos, la devaluación del peso y la suspensión de la obra pública.

Pese a apoyar al nuevo mandatario, González admitió que se siente muy preocupada porque utiliza varios medios de transporte todos los días para llegar a la casa donde trabaja como empleada doméstica y sus ingresos no le alcanzan.

“Si sube más (el boleto), el sueldo se me va en transporte”, dijo a The Associated Press González, de nacionalidad paraguaya y residente en Argentina desde hace más de una década, mientras esperaba la llegada del autobús.