Ciudad Juárez, tierra del dolor: mataron a su hija hace 12 años. Y ahora a su sobrina

Por Blanca Carmona

Ciudad Juárez, 15 de enero (La Verdad Juárez).– Casi 13 años después, la tragedia de la violencia vuelve a impactar en la vida de las hermanas Silvia y Norma. Las hijas de ambas fueron desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, una en agosto del 2010 y otra en los primeros días de este 2023.

Fabiola Janeth Valenzuela Banda, hija de Silvia, desapareció en agosto del 2010, cuando tenía 18 años. Aunque su cuerpo incinerado fue localizado un mes después por las autoridades, su mamá lo recibió hasta enero del 2012.

Gabriela Janeth López Pedroza, hija de Norma, fue vista por última vez el 4 de enero de este año y su cadáver fue localizado seis días después; tenía 26 años. Junto a Gabriela, se halló el cuerpo de otra mujer asesinada, de Maribel García Treviño.

Su hermana Norma enfrenta su dolor en silencio.

Silva comenta que al menos a su sobrina la encontraron a unos días del reporte de su desaparición. A diferencia de lo que sucedió con su hija Fabiola.

Desde hace cuatro años Silvia obtuvo una autorización judicial para exhumar los restos de su hija ante el temor de que exista una equivocación.

Ahora revive su tragedia con el caso de su sobrina Gabriela, quien fue encontrada asesinada junto a otra mujer, Maribel, de 24 años, quien también contaba con reporte de desaparición. Ambas murieron por asfixia, así lo informó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.

Los cuerpos de las dos víctimas fueron hallados el pasado 10 de enero en una casa ubicada en la calle Villa Gessell, de la colonia Parajes del Sur, al suroriente de Ciudad Juárez, tras un cateo que realizó la autoridad en el inmueble.

El 9 de enero, el Juez de primera instancia del Sistema Penal, Carlos Jaime Rodríguez García, autorizó el cateo. La autoridad judicial también abrió la carpeta de investigación 121/2023, se informó.

LA DESAPARICIÓN DE GABRIELA JANETH

El 4 de enero Gabriela Janeth López Pedroza salió de su casa en el fraccionamiento Finca Bonita y desde entonces su familia no supo más de su paradero.

Silvia Banda, tía de la víctima, narra que la joven tenía activado en el celular la función de la ubicación. Esto permitió a los investigadores identificar una propiedad donde se presume sucedieron parte de los hechos en los que Gabriela y Maribel fueron asesinadas.

A Gabriela le sobreviven tres hijos pequeños y sus padres.

“Desafortunadamente no la encontramos como nosotros esperábamos, con vida. No sé la agilidad y la entrega de las autoridades, de las personas que estuvieron en campo haciendo rastreos, no sé qué tanta haya sido su entrega porque en dos días pudimos haberla encontrado con vida”, comenta Silvia.