“El Estafador de Tinder” va por Hollywood: busca protagonizar un programa de citas

Por Itzel Roldán

Saltillo, 15 de febrero (Vanguardia).- Simon Leviev busca convertir su fama de El Estafador de Tinder en una carrera legítima, y lo quiere hacer nada más ni nada menos que en Hollywood. Fuentes cercanas a Simon le dijeron al portal TMZ que ya firmó con un agente de talentos ya que quiere escribir un libro, protagonizar un programa de citas y producir un podcast de amor.

De acuerdo con el mismo portal, la nueva agente de Simon en Hollywood es Gina Rodríguez junto a su agencia Gitoni Inc, y al parecer ya han discutido un montón de planes para convertir su nueva fama de Netflix en ganancias y en una carrera en la industria del entretenimiento.

La idea de Simon para un posible programa de citas incluye mujeres que compitan por su amor, además él está interesado en compartir sus secretos sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer en las citas en un posible podcast.

So none of the women on #tinderswindler asked the Simon Leviev (not his real name obv) why his “billionaire daddy” didn’t send him the cash??? 😂 pic.twitter.com/OYosIKb6u3

— blackcurrant 🇨🇦 (@jmadison60) February 10, 2022