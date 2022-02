FOTOS: La gimnasta Simone Biles y el jugador de NFL Jonathan Owens se comprometen

Por Daniela Barrera

Ciudad de México, 15 de febrero (ASMéxico).- Simone Biles caminará al altar. La medallista olímpica de 26 años unirá lazos matrimoniales con Jonathan Owens, jugador de los Houston Texans.

Simone dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, en donde compartió una serie de imágenes del mágico momento. En estas, se aprecia a Jonathan arrodillado, haciéndole la gran pregunta y a Simone aceptando el anillo.

“El ‘sí’ más fácil. No puedo esperar a pasar la eternidad a tu lado. Tú eres todo lo que soñé y más. Vamos a casarnos, PROMETIDO”, escribió Simone en la descripción de la publicación.

View this post on Instagram

Por su lado, Jonathan compartió las mismas imágenes pero con otra descripción: “Hoy desperté con una comprometida […] Ella no tenía ni idea de lo que estaba por venir”.

View this post on Instagram

LA RELACIÓN ENTRE SIMONE BILES Y JONATHAN OWENS

Los deportistas se comprometen a poco más de un año de haber iniciado su relación sentimental.

Simone y Jonathan se conocieron a través de Instagram. Según el jugador de los Texans, éste no tenía ni idea sobre quién era Simone, lo que acaparó por completo la atención de la medallista.

“No sabía quién era. Simplemente no había oído hablar de ella, y cuando le dije eso, esa fue una de las cosas que le gustó (…) Su ética de trabajo fue realmente lo primero que me llamó la atención”, confesó a través del documental ‘Simone Vs Herself’ de Facebook Watch.