Casos graves de COVID afectan más la salud mental a largo plazo: The Lancet

Londres, 14 mar (EFE).- Quienes han sufrido una COVID-19 grave, y en especial si han estado en cama más de siete días, tienen más probabilidad de experimentar trastornos de salud mental, como depresión o ansiedad, hasta 16 meses después de la enfermedad que aquellos que padecieron el virus de forma leve, indica un estudio publicado este lunes en The Lancet.

Un equipo de investigadores europeos analizó datos de casi 250 mil pacientes de seis países para realizar el primer estudio hasta ahora sobre los efectos de la covid en la salud mental a largo plazo.

Sus hallazgos sugieren que, en general, las personas no hospitalizadas contagiadas con SARS-CoV-2 tenían más probabilidad de experimentar síntomas depresivos hasta 16 meses después del diagnóstico frente a los que nunca se infectaron.

Y los pacientes que estuvieron postrados en cama durante al menos siete días tenían tasas más altas de depresión y ansiedad que las personas diagnosticadas que no tuvieron que guardar cama.

Si en su mayoría los síntomas de depresión y ansiedad tendían a disminuir en un plazo de dos meses, los pacientes que estuvieron postrados en cama durante una semana o más mantenían un riesgo más elevado durante todo el periodo del estudio, de 16 meses.

Para determinar el efecto a largo plazo en la salud mental, los investigadores observaron la prevalencia de síntomas de depresión, ansiedad, angustia relacionada con la COVID-19 y mala calidad del sueño entre personas con y sin diagnóstico en un periodo de 16 meses, con datos de Dinamarca, Estonia, Islandia, Noruega, Suecia y el Reino Unido.

De las 247 mil 249 personas incluidas, nueve mil 979 (cuatro por ciento) habían sido diagnosticadas entre febrero de 2020 y agosto de 2021.

En general, los participantes diagnosticados con COVID-19 tenían un 18 por ciento más de prevalencia de depresión y un 13 por ciento más de peor calidad del sueño que las personas no diagnosticadas.

Las personas no diagnosticadas con la enfermedad podían sufrir no obstante angustia y ansiedad, debido probablemente al miedo a contagiarse y por el aislamiento, señalan los autores.

