Sheinbaum promete al magisterio nacional un sistema de pensiones para los docentes

De ganar la Presidencia, Sheinbaum buscará ampliará el programa de becas universales para fortalecer la educación media superior y abrir el diálogo con las universidades públicas, aunque sean autónomas, para que no se cobren colegiaturas a los estudiantes.

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- La candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió ante más de mil 500 de Campeche a que sostendrá mesas de trabajo para garantizar un sistema de pensiones justas para los docentes de México.

“Quiero ser recordada como la Presidenta de la educación pública, vamos a fortalecer la educación pública en todos los niveles educativos y a poner siempre por encima de todo a las maestras y maestros de México”, prometió.

Shienbaum, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM), reconoció que hay mucho qué avanzar respecto a Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM). “No vamos a regresar a lo que había antes, pero tampoco vamos a dejar lo que está ahora porque hay muchas injusticias en la USICAMM”, dijo en el encuentro.

“Lo que me comprometí con el magisterio es entrar a un proceso, a una mesa de trabajo a una revisión, pero que pongamos al centro a las maestras y maestros de México y sus derechos laborales”, detalló.

En el encuentro estuvieron presentes el dirigente estatal de Morena, Erick Reyes León, y la candidata al Senado, María Martina Kantun Can, quienes expresaron su apoyo. “Sabemos que con usted vamos a lograr muchísimo más”, dijo Kantun.

Como parte de su Proyecto de Nación, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México destacó el objetivo de garantizar que la educación pública sea gratuita en todos los niveles y anunció que abrirá diálogo con las universidades públicas, aunque sean autónomas, para que no se cobren colegiaturas a los estudiantes.

“Primero, la educación gratuita en todos los niveles y eso lo vamos a cumplir en 2025. Nos vamos a poner de acuerdo en la educación media superior, que en algunos casos la pública cuesta y con la educación superior, aunque sea autónoma porque no debe haber colegiaturas en la educación superior pública, debe ser gratuita para todas y todos los mexicanos”, adelantó.

Maestras y maestros de México, ustedes han sido la guía de generaciones y seguirán siendo las y los grandes formadores de las generaciones futuras. Gracias por su dedicación, paciencia y amor a las y los niños de nuestro país. Su labor es invaluable y su impacto trasciende el… pic.twitter.com/32HnrzffFR — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 15, 2024

Aunado a ello, dio a conocer que ampliará el programa de becas universales para niñas y niños, e incrementará el número de preparatorias en el país para fortalecer la educación media superior.

“Tenemos que universalizar la educación media superior. Se ha avanzado mucho, pero tenemos que avanzar más. No puede ser que un joven a los 15 años no tenga acceso a la educación media superior; queremos a los jóvenes en las aulas, no los queremos en la calle o en otros lados”, añadió.

“LA TRANSFORMACIÓN TIENE QUE CONTINUAR”

Sheinbaum recibió el apoyo de maestros y maestras de todos los niveles en Campeche. Sergio Flores Gutiérrez, Secretario General del SNTE apuntó: “confiamos plenamente en los compromisos de su Gobierno, doctora Claudia, que van a ser cumplidos de acuerdo a lo que se establece en la República Educadora, Humanista y Científica, confiamos plenamente en su proyecto”.

Yanet Aracely Tun Balam, docente de educación básica dijo estar convencida del sentido humanista de Sheinbaum. “Esperamos que estas palabras le sirvan de apoyo en este gran trayecto de que le espera como líder y cabeza del proyecto del segundo piso de la transformación”, apuntó.

Mientras que Karla Ku Ávila, docente de educación media superior confió en que esas peticiones serán atendidas. “La transformación tiene que continuar y tiene el apoyo de todos los campechanos que lo va a lograr, los bachilleres y el pueblo estamos con usted”, dijo.