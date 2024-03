Sheinbaum presenta plan educativo y promete hacer de México una “potencia científica”

“La educación contra la violencia, es la mejor fórmula, por eso hablamos de atender a las causas’’, dijo la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Buscará salarios justos para maestros y maestras y becas para estudiantes.

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- ’’Vamos a hacer de México una potencia educativa, científica y de la cultura’’, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México, durante la presentación de su eje ‘’República Educadora, Humanista y Científica” en Cuernavaca, Morelos.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México explicó que la gratuidad en la educación no basta, pues hace falta reducir las desigualdades que existen en las aulas. “El derecho a la educación no es que solamente sea gratuita, sino que también que todo lo que está asociado al aula no tenga una división de acuerdo a las condiciones económicas del estudiante’’, explicó ante docentes, científicos, científicas y directivos de centros educativos de todos los niveles.

La candidata por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), enfatizó que al tener la educación como eje principal de su gobierno se puede garantizar el desarrollo de un mejor país.

En ese sentido, sus propuestas son siete:

-Salarios justos para maestros y maestras.

-Becas para estudiantes.

-Centros públicos de educación inicial.

-Apoyo a la educación primaria y secundaria.

-Fortalecimiento de la educación media superior.

-Crecimiento de la educación superior.

-Vinculación de la ciencia con sectores prioritarios.

Sehinbaum destacó que, de llegar a la silla presidencial, buscará la creación de hasta 300 mil espacios para estudiantes de nivel superior. Dijo que durante su gestión como Jefa de Gobierno inauguró la Universidad de la Salud y la Rosario Castellanos, en las que hoy estudian más de 52 mil jóvenes. Además, abordó que fortalecer e impulsar el crecimiento de la educación media superior es necesario como una acción en materia de seguridad.

’’Si nosotros logramos universalizar la educación media superior, es la educación contra la violencia, es la mejor fórmula, por eso hablamos de atender a las causas’’, aseveró.

En la presentación estuvo la Dra. Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien reconoció que México tiene una oportunidad como nunca de cara a las elecciones de 2024. ’’Insistir en la oportunidad de seguir construyendo viabilidades de futuro que nos permita consolidar en el ámbito del bienestar universitario, en el ámbito del bienestar de la ciencia y la tecnología de las instituciones, pero más allá, en el bienestar social de toda nuestra comunidad’’, subrayó.

LA CIENCIA ES LA CLAVE PARA SOLUCIONAR LAS PROBLEMÁTICAS NACIONALES: JOSÉ RAMÓN DE LA FUENTE

José Ramón de la Fuente, coordinador de los ‘’Diálogos por la Transformación’’, destacó que con la estrategia “República educadora, humanista y científica”, Claudia Sheinbaum logrará hacer de México un país potencia en todos los sentidos, pero en especial en el desarrollo de la ciencia como clave para dar solución a las problemáticas nacionales.

’’Cuando la doctora Sheinbaum dice que vamos a ser una potencia científica está hablando de hacer de la ciencia una aliada de prácticamente todas las áreas de su gobierno, ciencia para el desarrollo, ciencia para el desarrollo sustentable, ciencia para el bienestar individual y colectivos, para el bienestar compartido, ciencia para mejorar la salud, ciencia para proteger el medio ambiente, ciencia para mejorar la calidad y eficiencia de las energías que consumimos, ciencia para enfrentar mejor el complejo problema del agua, ciencia para definir la localización de los polos de desarrollo, ciencia para hacer de su gobierno un mejor gobierno’’, explicó.

Por su parte, el Dr. Roberto Rodríguez, coordinador del programa de Educación Superior de la UNAM, coincidió en que la educación es el centro de la transformación de México. “La educación es el eje mismo de la transformación, facilita el acceso a otros derechos y a la mayoría de los bienes públicos y depara para las personas un horizonte de posibilidades’’, dijo.