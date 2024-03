Sheinbaum rectifica: pondrá a consulta si se mantiene reelección de cargos populares

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).- La candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que pondrá a consulta popular su propuesta de reforma constitucional para evitar la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales en el país.

Durante su gira por Querétaro, la abanderada de Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), aseveró que dicha iniciativa entraría en vigor hasta 2030, una vez que concluya su gestión en caso de ganar los comicios del próximo 2 de junio.

“Se regresó el que los diputados, los senadores puedan reelegir, ¿qué opinan todos? ¿Qué decía la Revolución Mexicana? (…) Mi propuesta es que no haya reelección, lo vamos a poner a consulta para la definición del pueblo de México, porque tiene que haber también sustitución de personas, que no se asuma que está concentrado en una persona, ya hasta el 2030, porque ya le tocará al siguiente Presidente (…) Sufrago efectivo, no reelección”, expuso.