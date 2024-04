Los padres de los 43 elevarán su protesta: llaman a boicotear campañas y elecciones

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa señalaron que el Gobierno de López Obrador ha fracasado en ofrecer verdad y justicia, ya que el caso de los jóvenes normalistas desaparecidos no avanza porque el Presidente se topó con el Ejército y no quiere tocarlo, por lo que, consideraron, ya cerró la investigación.

Por Lourdes Chávez, María Avilez y Juan Luis Altamirano

Chilpancingo y Ayotzinapa, Guerrero/Ciudad de México, 15 de abril (ElSur).– El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no hay riesgo en las elecciones después de que los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos llamaron a boicotear las campañas y el proceso electoral.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, al Presidente le preguntaron sobre la postura de los padres para sostener una reunión con él, a lo que contestó que sí tendrá el encuentro, pero no quiere que se utilice con fines electorales.

“No, no, no, para nada [hay riesgo]. Sí yo tengo que hablar con los padres y lo voy a hacer, con los padres, con las madres, pero lo que no quiero es que haya manipulación con fines electorales”, comentó.

López Obrador dijo que analizarán la propuesta, pues no quieren que un asunto que resulta tan importante en el país sea utilizado como una “cuestión politiquera” y puntualizó que no habla de los padres, sino de sus asesores.

“El abogado de los padres, uno de los abogados, cuando quisieron tirar la puerta declaró que iban a ir a buscar una candidata para reclamarle o para enfrentarla, a una, ahora lo están componiendo, hablan de bloquear las elecciones, pero lo que dijo aquí el principal abogado fue que iban a ir sobre una candidata”, indicó.

De igual forma señaló directamente al Senador Emilio Álvarez Icaza de ser “el principal asesor” de los padres y que solamente se dedica a atacar a su administración, y sostuvo que es representante del “bloque conservador” en el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Me da mala espina y tengo elementos como para decir hay que evitar provocaciones, no caer en trampas, que no utilicen estos casos con propósitos electorales, que si tienen diferencias con nosotros en lo político, en lo ideológico, las podamos resolver o también enfrentar con urbanidad política”, agregó.

Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa llamaron este fin de semana al boicot de las campañas y del proceso electoral para protestar por la negativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador a reunirse con ellos para informarles de las investigaciones, y contra la intención del Gobierno federal de encubrir al Ejército mexicano por los crímenes cometidos contra los normalistas.

“Si no hay diálogo, la fiesta electoral se empañará con la voz de Ayotzinapa exigiendo verdad y justicia por los 43”, plantearon padres y madres en la Asamblea Nacional Popular el sábado pasado en las instalaciones de la Normal Rural, en un documento que fue aprobado por los participantes de diversas organizaciones, incluidos estudiantes de Ayotzinapa, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y colectivos de familiares de desaparecidos.

En la Asamblea no se plantearon las formas que tendrá el boicot a las campañas y al proceso electoral.

Advirtieron que ante la falta de diálogo, “llevaremos la lucha a las calles, particularmente llamamos al boicot a las campañas y al proceso electoral”.

“A las madres y padres de los 43 nos guía la necesidad de saber el paradero de nuestros hijos. No militamos ni obedecemos a ningún partido político, pero estamos en nuestro derecho de protestar y exigir diálogo con el Presidente; mientras esto no ocurra, la protesta llegará a las campañas electorales”, explicaron en su propuesta que fue aceptada.

Como resultado de la Asamblea Nacional Popular (ANP) que se realizó el sábado 13 de abril en la Normal Rural de Ayotzinapa, presentaron el plan de acción que inicia el 26 de abril, con una marcha en la Ciudad de México, y la instalación del plantón en la plaza de Constitución para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador que responda a la solicitud de la reunión con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.

En el documento señalaron que es fundamental que se realice este diálogo “para hacer un balance de las investigaciones y el Gobierno dé cuentas de los resultados en el caso, y dónde están los jóvenes”, y para saber qué se logró esclarecer y qué está pendiente.

Pero ante la agenda nacional que se rige por las elecciones, precisaron que la demanda de verdad y justicia de Ayotzinapa no camina con el calendario electoral, y no van esperar a que pasen los comicios para ver a López Obrador. “La reunión con el Presidente tiene que ser en los plazos que el propio Jefe del Ejecutivo refirió”, insistieron. El 6 de marzo, cuando padres y madres de los normalistas desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa protestaron en una puerta del Palacio Nacional, que derribaron, López Obrador ofreció que en 15 o 20 días recibiría a los padres, pero el miércoles 10 de abril cambió de opinión, y dijo que la reunión será después de las elecciones.

El sábado, en la Asamblea Nacional Popular, se planteó que mientras el diálogo con el Presidente no tenga lugar, se harán alianzas con los maestros, campesinos e indígenas que también ven sus derechos conculcados para ampliar las acciones.

“Llevaremos la lucha a las calles, particularmente llamamos al boicot a las campañas y al proceso electoral. No podemos permitir que mientras las madres y padres de los 43 sufren el dolor de no saber de sus hijos, el sistema de partido se arremoline en la fiesta electoral con discursos vacíos que no incorporan el tema de los desaparecidos”.

Denunciaron que a casi 10 años de la desaparición de sus hijos, la investigación ha fracasado, “sólo existen hipótesis [del paradero de los estudiantes] que distan mucho de ser verdad”.

Señalaron los grandes problemas irresueltos en esta administración: la delincuencia controlando amplias zonas del país; la violencia que lacera la vida de las familias, principalmente de los pobres y de las mujeres; los derechos laborales precarizados; y que el acceso a la educación, salud y vivienda son negados.

Al mismo tiempo, reconocieron que el movimiento social está disperso y el proceso electoral marca la agenda pública. “Prevalecen discursos vacíos, de candidatos impuestos por una clase política disociada de los pueblos y la gente de abajo, varios de ellos de la derecha y con vínculos con grupos delictivos”.

Criticaron que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, ofrece 100 propuestas de obras y megaproyectos que nada tienen que ver con la izquierda, y “sí con el capitalismo salvaje que terminará profundizando el capitalismo y enriqueciendo a las élites económicas”.

Consideran “inconcebible” que en esos 100 puntos no haya una mención del caso Ayotzinapa, pese a que su partido en el Gobierno prometió esclarecer los crímenes.

El plan de acción por la verdad y justicia incluye un volanteo el 27 de abril en el autimonumento de los 43, y el 28 en la Estela de Luz en la Ciudad de México; un mitin en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa para exigir que se agilice el trámite de amparo 1350/2023 contra la negativa del Ejército a entregar información del caso Ayotzinapa, el 29 de abril.

Otro mitin en la Fiscalía General de la República (FGR) el 30 de abril, y una movilización en Guerrero y en la Ciudad de México el 1 de mayo.

25 ESTUDIANTES ASESINADOS EN EL 27 BATALLÓN Y OTROS 17 TRASLADADOS A LOMAS DE COYOTES

Ratificaron que hay líneas relevantes en la investigación que no son impulsadas por Fiscalía Especial, ni por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, que ya no tienen condiciones para garantizar independencia, pese a las pruebas contundentes de acciones y omisiones del Ejército mexicano.

Denunciaron que el Presidente frenó las pesquisas para encubrir al Ejército, pero culpa a los abogados de las madres y padres de los 43.

Recordaron que el 50 Batallón de Infantería infiltró a dos soldados en la Normal, con fachada de alumnos para conocer de las actividades desde antes del 26 de septiembre, y uno de ellos es parte de los 43 desaparecidos.

Cuando los estudiantes llegaron a Iguala, cuatro soldados fueron testigos de las agresiones de principio a fin, dos de manera directa y dos a través del C4.

Un testigo declaró ante el Ministerio Público que 25 estudiantes fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, torturados y asesinados, posteriormente entregados al grupo Guerreros Unidos.

Por lo anterior, cobra relevancia que la Sedena tenía intervenidos los teléfonos de los cabecillas del grupo delictivo Guerreros Unidos y de los policías municipales de Iguala, donde se refieren al traslado de 17 estudiantes de baradillas a Loma de Coyotes, en las horas clave de la desaparición.

La ANP contó con la participación de unos 200 activistas de 40 organizaciones sociales, magisteriales, estudiantiles y familiares de desaparecidos, en el comedor de la Normal Rural.

El abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que el caso Ayotzinapa “está en un momento complicado” porque las madres y padres de los 43 consideran que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ya cerró la investigación, “ya no tiene nada más qué ofrecer al caso”.

Manifestó que el Gobierno de López Obrador ha fracasado en ofrecer verdad y justicia a la madres y padres, que la investigación no avanza porque se topó con el Ejército, y el Presidente no quiere tocarlo, “lo cierto es que incluso ha incumplido su palabra de castigar a los culpables trátese de quien se trate, porque es ahí donde no cumple, ya que la investigación tenía algunos avances”.

El abogado consideró que cuando se tocó al Ejército, ahí el Presidente de la República incumplió con su palabra.

