Padre de Ayotzinapa culpa a FGR por fallo a favor de Karam: “pesa más su enfermedad”

Mario César González Contreras, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, consideró que la incapacidad y el mal trabajo que ha hecho la Fiscalía General de la República, concretamente la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), es la que está provocando que el caso se vaya desmoronando en los tribunales.

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- La decisión judicial que se otorgó al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, padre de la llamada “Verdad Histórica”, con respecto a la continuación de su proceso penal en prisión domiciliaria ha comenzado a ser lamentada para algunos padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Mario César González Contreras, padre de César Manuel González, uno de los estudiantes desaparecidos, culpó a la Fiscalía General de la República (FGR) y consideró que esta situación es el resultado, que ya se había alertado, del deficiente trabajo de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), encabezada por Rosendo Gómez Piedra.

“Le están dando más valor a su enfermedad que a lo que él debe, a lo que tiene que pagar. Eso es tremendo para nosotros porque es un delincuente que tiene que estar en la cárcel. Sabemos que él está mayor y enfermo, aunque nosotros no lo vimos enfermo cuando lo detuvieron. […] No he tenido una conversación con mis compañeros para dar una opinión, pero en mi opinión sí puedo decir algo. Yo fui quien asistió a la audiencia de Murillo Karam y desafortunadamente hicieron un desastre. Los fiscales que estuvieron presentes en esa audiencia desafortunadamente no tenían absolutamente nada que hacer allí porque no sabían nada del caso”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

El padre dijo que además están sorprendidos por la falta de acción por parte del fiscal del Caso Ayotzinapa y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ), ya que consideró que no se presentaron recursos para evitar la suspensión definitiva concedida a Murillo Karam.

Al respecto, González Contreras recalcó que desde el inicio y en las primeras audiencias iniciales del caso contra Murillo Karam, los fiscales impuestos para el caso y la Fiscalía han hecho un trabajo deficiente.

“Omar Gómez Trejo ya lo había dicho, que no debía de ser tan apresurada la detención, que para una detención se debía tener fundamentos más fuertes. Desafortunadamente el cochinero viene de la Fiscalía (FGR).”

El 19 de agosto de 2022 se realizó la detención y judicialización del entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, junto con la solicitud y obtención por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de 83 órdenes de aprehensión adicionales dirigidas a agentes militares, civiles y particulares relacionados con el caso. Estas acciones fueron vistas como pasos significativos hacia la búsqueda de justicia y el esclarecimiento del caso.

Sin embargo, la esperanza inicial se vio empañada por una serie de acontecimientos posteriores. El 29 de septiembre de 2022, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) alertó sobre la debilidad de la consignación del exprocurador Jesús Murillo Karam y la intervención del Fiscal Alejandro Gertz Manero, que provocó la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo. Además, revelaron que la FGR obstaculizó el trabajo de la Unidad Especializada de Investigación y Litigación en el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y rompió los acuerdos establecidos para su creación.

Francisco Cox Vial explicó que el acuerdo se rompió el 16 de agosto de 2022, cuando se impartieron instrucciones a personas externas a la investigación para continuar con la judicialización del caso contra Jesús Murillo Karam.

A partir de entonces, la FGR designó a una fiscal externa de la Unidad de Asuntos Internos para supervisar la UEILCA, quien asumió el control de la carpeta de investigación y solicitó la orden de captura contra Murillo Karam, en contra de la opinión de la UEILCA misma. Esto resultó, según lo denunciado por el GIEI, en una judicialización apresurada, evidenciada por la falta de conocimiento del caso por parte del personal de la FGR durante las audiencias iniciales.

Mario Contreras advirtió que el Gobierno federal intentará culpar solo al Poder Judicial y no cuestionará el actuar deficiente de la FGR.

“Eso es lo que va a pasar, no van a aceptar nunca sus errores; para ellos, siempre otros son los culpables. Lo hemos visto durante mucho tiempo, tanto que ahora (para el Gobierno) los culpables de todo lo que está pasando son nuestros abogados. Entonces, creo que en este caso van a volver a decir que otros son los culpables y no van a aceptar su gran fracaso de lo que está pasando”, expresó.

Respecto a la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, que no se logra obtener, Contreras nuevamente criticó la capacidad del Fiscal Rosendo Gómez, pues considera que la falta de conocimiento y habilidad por parte del fiscal está obstaculizando los esfuerzos para llevar a cabo una investigación efectiva y justa.

“Creo que hasta que no hablemos y podamos recomponer la COVAJ para quitar esos dos personajes (Rosendo Gómez Piedra, fiscal especial del Caso Ayotzinapa, y Arturo Medina, nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración) que no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo ahí y lo único que tratan es de hacernos pelear con otros padres, creo que, si no los quitan, sería un fracaso total.

Por otra parte, en respuesta a la solicitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador de reunirse con los padres de los 43 sin la presencia de sus representantes legales, el padre del normalista desaparecido reafirmó que tal petición es inadmisible porque todos tienen el derecho fundamental de elegir a sus representantes. Además, enfatizó que, a pesar de las insinuaciones del Presidente López Obrador sobre su posible manipulación, ellos no son manipulados por nadie.

“Nosotros no somos manipulados por nadie. Ya tenemos 10 años y también hemos aprendido un poquito de Derecho, y nunca hemos sido manipulados por nadie. Desafortunadamente, esa la gran salida para su gran fracaso (del Gobierno en esclarecer el caso). Nosotros no podemos ir sin nuestros abogados porque es un derecho que tenemos: escoger a nuestros abogados y decir quién va con nosotros; no es porque sea el Presidente va a decir que quiere vernos sin abogados. Esa es una de las grandes cosas que no vamos a aceptar y si quiere reunirse con nosotros, será también con nuestros abogados”, dijo.

Finalmente, Contreras compartió que las madres y los padres de los 43 normalistas sienten una profunda impotencia al observar cómo la Fiscalía especial del caso Ayotzinapa y la COVAJ no están dando resultados derivados de la expulsión de personas clave que estaban comprometidas con la investigación.

“Hay una gran impotencia al ver en lo que se ha convertido (la Fiscalía especial del caso Ayotzinapa y la COVAJ), cuando se pudieron haber hecho grandes cosas y todo por sacar a la gente importante que estaba ahí, que quería investigar, ahora se está cayendo el caso. Esa es nuestra rabia”.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.