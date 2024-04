La SRE advierte que retener a Zerón es “factor irritante y disruptivo” con Israel

Zerón de Lucio, extitular de la AIC, es requerido por la justicia mexicana por delitos de tortura, violación de derechos humanos y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en 2014.

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).– La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó esta mañana que el estado de Israel sigue sin responder a las acciones legales que ha solicitado México para la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, específicamente cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, no han tenido progreso, por lo que el Gobierno mexicano lo considera un “amparo de facto” y un posible “factor disruptivo” en las relaciones entre ambos países.

Respecto a la extradición de Tomás Zerón de Lucio, “el proceso ha sido largo e infructuoso”, indicó en un comunicado la Cancillería mexicana.

“La acción legal que reclama México al Gobierno de Israel busca la extradición de una persona acusada de ejercer actos de violencia, infundir miedo, torturar y permanecer prófuga de la justicia. La falta de progreso en la resolución de este caso se interpreta como un amparo de facto por parte del Gobierno israelí a Tomás Zerón y amenaza en convertirse en un factor irritante y disruptivo con el Estado de Israel”, señaló la dependencia.

El Gobierno mexicano informó que presentó una solicitud de extradición desde el 9 de julio de 2020, inicialmente al Gobierno de Canadá, que procedió a su búsqueda y, al no localizarlo, informó el 24 de agosto de 2020 que Tomás Zerón había salido de Canadá el 21 agosto de 2019 con destino a Tel Aviv.

En agosto de 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) inició gestiones ante el Estado de Israel para localizar a Tomas Zerón, requerido por la justicia mexicana. La solicitud formal de extradición ante el Estado de Israel fue presentada por la cancillería mexicana el 30 de diciembre de 2021.

Durante este periodo y hasta abril de 2024, el Gobierno de México ha reiterado en diversas ocasiones, al más alto nivel político y diplomático, la importancia que otorga al caso y la grave preocupación por la falta de progreso.

Zerón de Lucio, extitular de la AIC, es requerido por la justicia mexicana por delitos de tortura, violación de derechos humanos y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, así como por el uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa.

Ya el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió misivas al entonces Primer Ministro Naftalí Bennett, en septiembre de 2021, y a su sucesor, Benjamín Netanyahu, en junio de 2023, solicitando y reiterando la extradición de Tomás Zerón.

Tanto la FGR como la Cancillería mexicana han insistido “reiteradamente en la pronta resolución de este caso de interés nacional, con sus contrapartes del Estado de Israel, a través de 22 videoconferencias, al menos 70 comunicaciones electrónicas y una visita a Jerusalén de una delegación mexicana encabezada por el titular de la Unidad Especializada de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrita a la FGR”.

Después de múltiples solicitudes de actualización al Estado de Israel, el 14 de diciembre de 2023 el Ministerio de Justicia del Estado de Israel comunicó que la petición de extradición se encuentra en su etapa final de análisis. Esta misma información fue reiterada el 1 de febrero de 2024 por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

En tal virtud, el 21 de marzo se insistió infructuosamente con las autoridades israelíes en la necesidad de conocer los avances en el caso. Ahora, el Gobierno mexicano eleva el tono en este caso.

Asismismo, la SRE reiteró que, respecto a la solicitud de extradición de Andrés Isaac Roemer Slomianski, presentada el 5 de diciembre de 2021 por los presuntos delitos de violación y violación agravada denunciados ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el jueves 28 de marzo de 2024 el Gobierno de México fue notificado que el Tribunal Regional de Jerusalén falló a favor de su extradición.

“El extraditable dispone de 30 días para ejercer su derecho de apelación ante la Suprema Corte de Justicia de ese país. El Gobierno de México reconoce la cooperación del Estado de Israel en este proceso e interpreta la decisión como un paso alentador en la procuración de justicia”, ahondó.

AMLO: HAY PROTECCIÓN DE ISRAEL

El mandatario mexicano señaló en su conferencia de prensa del jueves que la extradición de Zerón no ha avanzado por la protección del Gobierno de Israel, por lo que pediría a la SRE que plantee que protegen a un presunto violador de derechos humanos.

“Lo de [Tomás] Zerón no ha avanzado, se nota claramente que hay protección del Gobierno de Israel. Le he enviado dos cartas a dos ministros, al que está actualmente y al anterior, y no ha habido respuesta. Nos dijeron que en diciembre [de 2023] habría un fallo y no ha habido”, reclamó López Obrador.

“Es lo que quiero que hoy también plantee la Secretaría de Relaciones Exteriores porque no es posible que Israel esté protegiendo a un presunto torturador, violador de derechos humanos. Ya lleva como un año o más que envíe la primera carta, y no hay respuesta”, añadió.

El mandatario recordó que entre México e Israel no existe acuerdo de extradición, pero que se trata de un asunto de derechos humanos, por lo que criticó la supuesta protección del Gobierno israelí hacia Tomás Zerón.

“Y sí, no tenemos tratado de extradición, pero esto es un asunto fundamental que tiene que ver con derechos humanos y no sé por qué [no aprueban la extradición]. […] Hoy o mañana se pronuncia la Secretaría de Relaciones Exteriores con relación a los dos casos [Andrés Roemer y Tomás Zerón] para que expliquen”, señaló.