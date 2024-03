Autoridades llaman a comparecer a “El Gil”, implicado en el caso de Ayotzinapa

Por Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, notificó a Gildardo López Astudillo, “El Gil”, quien es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Ayotzinapa, para que comparezca.

La Jueza Paloma Xiomara González González dio un plazo de tres días a “El Gil” para que ratifique la demanda de amparo que tramitó contra una orden de aprehensión, debido a la falta de certeza en

las firmas.

“Agréguese el escrito del quejoso, toda vez que a simple vista, la firma que lo calza difiera de la que obra en autos, requiérasele para que dentro del plazo de tres días comparezca en el local que ocupa este juzgado, a fin de que manifieste si ratifica o no el signo gráfico que aparece en éste, así como su contenido, en el entendido que de no dar cumplimiento, se tendrá por no presentado el documento en cuestión. Notifíquese y personalmente al quejoso”, se lee en la síntesis del acuerdo.