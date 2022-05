El gobernante Partido Socialdemócrata dice que apoyará el ingreso de Suecia a la OTAN

Copenhague, 15 may (EFE).- El Partido Socialdemócrata Sueco, que encabeza un Gobierno en solitario en minoría, anunció este domingo al término de una reunión extraordinaria de su cúpula que apoyará el ingreso de ese país nórdico en la OTAN.

El giro de los socialdemócratas, que hace seis meses habían aprobado en su último congreso mantener su tradicional postura a favor de la no alineación, era esperado y otorga una clara mayoría parlamentaria a los partidarios de entrar en la Alianza.

La Primera Ministra sueca, Magdalena Andersson, tiene previsto dar más explicaciones sobre la decisión de la cúpula socialdemócrata en una rueda de prensa convocada a las 18:00 hora local (16:00 GMT).

El Riksdag (Parlamento) acogerá mañana un debate con motivo del nuevo informe sobre seguridad, presentado el viernes, en el que participará la propia Andersson y al que podría seguir una reunión extraordinaria del Gobierno y el anuncio del envío de una solicitud formal de ingreso, según varios medios del país nórdico.

Para el martes está prevista una visita oficial a Suecia de Sauli Niinistö, Presidente de Finlandia, país vecino y también aliado, pero no miembro de la Alianza y que hoy dio un paso decisivo hacia su adhesión.

Niinistö y el Gobierno finlandés aprobaron formalmente este domingo en una reunión la solicitud de ingreso de ese país nórdico en la OTAN, que previsiblemente será ratificada por el Eduskunta (Parlamento) la semana entrante.

En una reunión informal de ministros de Exteriores celebrada en Berlín, la OTAN manifestó también hoy que espera “con brazos abiertos” a los dos países nórdicos si confirman su voluntad de ingresar en ella.

The report on Finland’s Accession to NATO will be submitted to the Government in plenary session today, and will be submitted to Parliament once it has been adopted.

A draft of the report: https://t.co/SyhFEAUl5N

— Finnish Government (@FinGovernment) May 15, 2022