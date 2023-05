Amy Pope, de EU, será la primera mujer en dirigir la agencia de migración de la ONU

Por Jamey Keaten

GINEBRA (AP) — Los países miembros de la agencia de migración de Naciones Unidas eligieron el lunes a la estadounidense Amy Pope como su próxima directora general.

Pope actualmente se desempeña como adjunta de Vitorino y se postuló contra él para el puesto. Comenzará su mandato de cinco años el 1 de octubre, indicó la OIM en un comunicado.

El enfrentamiento resultó inusual dado que Pope buscaba derrocar a su jefe en una contienda entre aliados: Estados Unidos y Portugal son miembros de la OTAN.

El gobierno estadounidense, que apoyó fuertemente la candidatura de Pope, recibió la noticia con agrado.

Congratulations to @AmyEPope on becoming the new Director General of @UNMigration. Her innovative leadership is sure to deliver positive progress and results for migrants, IOM member states, partners, and stakeholders. pic.twitter.com/C3EHIcFtDg

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2023