¿Adiós calvicie? FDA aprueba la primera píldora para tratar alopecia areata severa

Por Sergio Carmona

Saltillo, 15 de junio (Vanguadia).- La agencia de medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó este lunes un medicamento llamado baricitinib como la primera píldora para el tratamiento de la alopecia areata severa, que afecta a más de 300 mil personas en Estados Unidos cada año.

Esta enfermedad salió a la luz recientemente por celebridades que la padecen, como la actriz de Hollywood Jada Pinkett Smith, y la congresista Ayanna Pressley.

“El acceso a opciones de tratamiento seguras y efectivas es crucial para la cantidad significativa de estadounidenses afectados por alopecia severa”, dijo un funcionario de la FDA, Kendall Marcus, en un comunicado.

Today, we approved oral tablets to treat adult patients with severe alopecia areata, a disorder that often appears as patchy baldness and affects more than 300,000 people in the U.S. each year. https://t.co/POFOIvvul8 pic.twitter.com/0IrZPGfxQG

— U.S. FDA (@US_FDA) June 13, 2022