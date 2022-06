¿Cómo es la recuperación de COVID grave? Estudio halla claves en los glóbulos blancos

Madrid, 15 de junio (Europa Press).- La recuperación de la COVID-19 grave se caracteriza por la reducción de ciertos glóbulos blancos y por cambios en la regulación molecular del sistema inmunitario, según un estudio internacional coordinado por el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas.

En su trabajo, publicado en la revista científica Cell Reports Medicine, los investigadores examinaron la sangre de 139 pacientes que habían recibido cuidados intensivos. Utilizando un novedoso método de análisis de datos, identificaron, a pesar de las diferencias individuales en el curso temporal de la enfermedad, mecanismos de relevancia compartida que caracterizaban el proceso de recuperación desde una perspectiva inmunológica.

Mature neutrophils and a NF-κB-to-IFN transition determine the unifying disease recovery dynamics in COVID-19 https://t.co/d0CyY15mrC

— Ariakas Enoreth (@Aenoreth) June 14, 2022