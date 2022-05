¿Por qué hay niños que pasan COVID grave? Hallan los mecanismos detrás de estos casos

Londres, 3 may (EFE).- Investigadores en Australia han descubierto las vías de la coagulación de la sangre y las proteínas inmunitarias que se activan en los casos graves de COVID-19 en los niños, lo que permite un rápido diagnóstico y tratamientos más específicos, informa este lunes la revista Nature Communications.

“Los niños son, en general, menos susceptibles a la COVID-19 y presentan síntomas más leves, pero no está claro qué causa que algunos desarrollaran una enfermedad muy grave”, dijo el investigador del MCRI, Conor McCafferty.

'Complement and coagulation activation are implicated in these clinical phenotypes, however there was significant contribution of FcGR and BCR activation in MIS-C and scavenging of haem & retinoid metabolism in COVID-19 ARDS.' #MISC https://t.co/NHfLTY4jyS

— Thiago Carvalho (@CyrilPedia) May 2, 2022