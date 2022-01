¿Cuáles son los factores que pueden ayudar a predecir la COVID-19 grave en niños?

Madrid, 12 de enero (Europa Press).- Un nuevo estudio internacional liderado por la Universidad de Calgary (Canadá), el Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago y el Centro Médico de la Universidad de California-Davis (Estados Unidos) ha ofrecido una imagen más clara del impacto de la infección por COVID-19 y el riesgo de resultados graves en jóvenes de todo el mundo.

El estudio, publicado en la revista JAMA, se realizó un seguimiento de más de 10 mil 300 niños en 41 servicios de urgencias de 10 países, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Italia, España y Australia.

Cohort study found that 3% of #SARSCoV2 positive children tested in EDs experience severe outcomes within 2 weeks of their visit; discharged children have a much lower risk. Risk factors include older age, chronic illness, and having 4-7 days of symptoms. https://t.co/WYitxdPNvC

