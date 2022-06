¿Qué genes están ligados al desarrollo de la COVID grave? Un estudio identifica mil

Madrid, 15 de junio (Europa Press).- Una investigación de la Universidad de Sheffield (Reino Unido), en colaboración con la Universidad de Stanford (Estados Unidos) ha identificado más de mil genes que se relacionan con el desarrollo de una COVID-19 en adultos sanos.

Así, esta investigación pionera pretendía averiguar por qué algunas personas con COVID-19 enferman gravemente o mueren, mientras que otras presentan pocos síntomas, o ninguno.

“Durante la investigación descubrimos la arquitectura genética que subyace a la infección por coronavirus y descubrimos que estos mil genes representan tres cuartas partes de los impulsores genéticos de la COVID-19 grave. Esto es significativo para entender por qué algunas personas han tenido síntomas más graves de COVID-19 que otras”, explica el doctor Johnathan Cooper-Knock, profesor clínico en la Universidad de Sheffield y coautor del estudio.

La investigación, publicada en la revista Cell Systems, ha sido dirigida por el autor principal, el profesor Michael P Snyder, de la Universidad de Stanford, en colaboración con el instructor de genética, el doctor Sai Zhang, y el neurocientífico Cooper-Knock.

