El Ja-já de Rius: un viaje a los orígenes de Eduardo del Río, el maestro de moneros

Luis Gantús, especialista y estudioso de la historieta en todas sus variantes, ha traído al presente los primeros trabajos del gran maestro monero Eduardo del Río, en su libro: El Ja-já de Rius, en el cual se conocen los trazos que publicó en la revista Ja-Já.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).– Humor, divulgación y política son tres aspectos inherentes a la obra del maestro monero Rius, Eduardo del Río (1934-2017), autor de una lista interminable de libros, de títulos entrañables como Los agachados y los Supermachos, y precursor de la historieta política, de quien Luis Gantús, especialista y estudioso en la materia, ha desentrañado sus orígenes los cuales expone en El Ja-já de Rius (Grijalbo).

En este trabajo —que cuenta con presentaciones de Sergio Aragonés y el editor de Rius, Ariel Rosas— Gantús recupera por primera vez una colección de caricaturas, chistes gráficos y monos diversos, casi todos inéditos, que Eduardo del Río publicó en la revista Ja-já.

Gantús platicó a SinEmbargo que, en realidad, una serie de acontecimientos permitieron que exista este libro. “Yo por ahí del 2017 hice un libro sobre Sergio Aragonés, humorista y Rius me hizo el prólogo de ese libro. Ahí me entero que ellos empiezan juntos a trabajar en la revista Ja-já. Entonces, se me queda esa idea. Un día, un amigo de la familia, Adolfo Yuyes me llama y me dice ‘Oye, tenemos unas revistas aquí que me gustaría que vieras’, y encuentro una muy buena cantidad de Ja-já”.

Luis Gantús relató que con el material en sus manos comenzó a buscar el trabajo de Sergio Aragonés, y fue entonces cuando descubrió la gran cantidad de colaboraciones de Rius. “Algunas que me sorprendieron gratamente, como fue ver imágenes a color, o ver los cancioneros, o ver los moneros antiguos. De repente me dio la sensación de que Rius ya era Rius en estos momentos, ya cuando empezaba, ya estaba ahí latente ese Rius que todo el mundo conoció, por alguna razón se me ocurrió separar las colaboraciones, marcarlas”.

De esta manera, inició el boceto de El Ja-já de Rius. Gantús narró que después de la pandemia pudo platicar con Ariel Rosales, el editor de Rius en toda su carrera. “En algún momento sale Eduardo al tema y le digo ‘oye, qué te parecería tener un libro inédito de Rius’. Me dice, ‘me parecería maravilloso, nada más que si te acuerdas acaba de fallecer, hace un par de años ¿verdad?’. Le digo ‘no, ¿qué te parecería un libro de los inicios de Rius en Ja-já? dice ‘sería increíble, pero no sé quién tenga ese material, es inconcebible, quién lo tiene’, y dije ‘lo tengo yo’”.

“Ahí se cuaja, dice ‘hay que hacerlo’. Se junta que la industria editorial estaba volviendo a balancearse y que Ariel se estaba jubilando, entonces, en ese momento entra David Velázquez que es mi editor, para llevar a cabo este libro y hablamos con Citlali, la hija, y Micaela, la viuda de Rius, para presentarles el proyecto, les encantó, inclusive, les gustó tanto, que dice Citlalli ‘yo quiero diseñar el libro’, yo feliz de la vida y a partir de ahí toda esta serie de eventos son los que dan el poder presentar ahorita este libro El Ja-já de Rius”.

Luis Gantús expresó que en este trabajo descubrió el Rius dentro de Rius. “Él ya traía todo ese sentimiento de hacer cosas diferentes y se nota, que aparte lo unes con lo que escribes Sergio (Aragonés), de que se iban a ver revistas a los hoteles en la Zona Rosa, porque era en esos hoteles, era donde estaban las revistas extranjeras La Ponch, y que Sergio era fan de la revista MAD, que seguramente se la presenta Sergio y dices ‘híjole, la influencia es clara’, por aquí viene algo”.

¿Cuál es la gran importancia de Rius? Gantús explicó cómo actualmente podemos hablar de una cantidad de monederos creados a través de Rius. “Te puedo decir, inclusive, mi propia decisión profesional de dedicarme a la historieta, a la investigación fue gracias a un libro de Rius que yo leí cuando era muy pequeño, cuando tenía 12 años, y decir yo quiero conocer más esto, está maravilloso”.

“Rius empieza a hacer humor, luego hace caricatura política, lo corren de todos los periódicos, empieza la historieta, genera un nuevo estilo de historieta a nivel mundial, que es la historieta social, la historieta política, empieza con los Supermachos, luego con Los agachados, luego empieza con los libros de divulgación donde hablamos de ateísmo, Marx, filosofía, economía, cómo comer, inclusive hay uno que se llama Dominó para principiantes”, ahondó.

Señaló, en ese sentido, que el acercamiento de la gran mayoría de los lectores que empiezan a buscar historieta mexicana es precisamente Rius, “porque es el que más hay producto, es del que se sigue editando su trabajo, es el que puedes ir a cualquier feria del libro, cualquier librería y siempre va a haber un libro de él”.

“Su gran importancia es no nada más la cantidad de trabajo que hizo sino su estilo narrativo, su estilo de divulgación, él estaba preocupado de cómo comía la gente, de lo que representaba el PRI, de lo que representaba el PAN, de lo que representaba el socialismo, el comunismo, qué era la filosofía, cómo transmitir de una manera sencilla, de una manera más amable ideas tan complejas como puede ser el Manifiesto Comunista de Marx, como puede ser la economía, como puede ser la filosofía”, indicó.

Y puntualizó: “Hay que hacer notar una cosa, Rius siempre estuvo muy enfocado en estas áreas sociales, políticas, vegetarianismo, ateísmo, la parte del humor ya venía y la gente no entiende a Rius como humorista, lo ve más como divulgador y él, inclusive, en sus últimos años, él quería regresar a ser más humor, él quería regresar a volverse a reír, a divertirse un poco más y ya no ser tan preocupado en las cuestiones en las que siempre trabajo hizo, entonces, para mí fue muy importante recuperar y conocer a este Rius del inicio, porque es el Eduardo que yo conocí, que tenía ese sentido de humor a flor de piel y que todo lo veía no tan serio, como en algún momento se podría pensar de alguien que se dedica al humor político, y no, era, alguien que le gustaba reír y creo que se plasma en este trabajo”.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.