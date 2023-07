Alerta: la industria extractiva ya está explorando para ir por metales de los océanos

Por Danica Coto

SAN JUAN (AP) — La agencia de Naciones Unidas encargada de regular el fondo del mar debatirá la posibilidad de abrir las profundidades oceánicas a países y compañías que desde el lunes pueden solicitar permisos provisionales de minería.

La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Jamaica, dio inicio a una conferencia de dos semanas sobre el tema el lunes, un día después de que venciera el plazo para aprobar una serie de reglas y regulaciones para regir la minería submarina en aguas internacionales.

La oficina ha emitido más de 30 permisos de exploración, pero ningún permiso provisional de minería… hasta ahora.

The prospect of #DeepSeaMining has created serious environmental concerns

Deliberations under the Working Group on the protection and preservation of the marine environment are thus key in the negotiations for the exploitation regulations

Read ➡️ https://t.co/cZ9riz4QwO pic.twitter.com/PwAeqtZAaf

— Earth Negotiations Bulletin (@IISD_ENB) July 13, 2023