AMLO condena ataque contra Trump: “Nada que signifique violencia se puede justificar”

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este lunes que el atentado contra Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, “es algo reprobable” porque “nada que signifique violencia se puede justificar”.

“Desde luego que es algo reprobable. Nada que signifique violencia se puede justificar. La violencia es irracional, y no ayuda, no resuelve, no beneficia; al contrario, la violencia enrarece el ambiente político, y produce miedo, desconfianza“, dijo.